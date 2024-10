Descoperirea neașteptată făcută de un bărbat în mare. Obiectul era din Anglia și avea un mesaj. „Greu de crezut”

O fetiţă în vârstă de 12 ani a fost „în al nouălea cer" după ce a descoperit că sticla cu mesaj pe care a aruncat-o în mare în nord-estul Angliei a fost descoperită în Suedia, după mai puţin de un an, relatează luni DPA/PA Media.

Grace Liddle, pe atunci în vârstă de 11 ani, şi fratele ei Harry Liddle, acum în vârstă de şase ani, au aruncat în mare, de pe Roker Pier din Sunderland, la 28 august 2023, sticle cu mesaje scrise de mână, care includeau numele lor şi datele de contact ale mamei lor.

La 6 martie, mama lor, Christie Bowley, de 35 de ani, a primit un răspuns pe Facebook Messenger în care era anunţată că sticla lui Harry fusese găsită în Danemarca.

În timp ce Grace se bucura pentru fratele ei, tânjea după ziua în care şi sticla ei avea să fie găsită. Însă, după cum a declarat mama ei pentru agenţia de presă PA, "era convinsă că a ei se scufundase".

La 3 august, Christie Bowley, a deschis un mesaj primit pe Facebook Messenger de la un bărbat pe nume Freddy Stahlberg, care a anunţat-o că găsise sticla lui Grace pe o insulă din Suedia numită Pinno.

Stahlberg, în vârstă de 72 de ani, a declarat pentru PA că la momentul descoperirii sticlei, la 2 august, i-a fost greu să citească mesajul din interior deoarece stătuse mult timp în apă sărată.

„Am reuşit în cele din urmă să identificăm numele lui Christie, un indiciu că avea o adresă de Facebook, precum şi cuvântul Sunderland", a povestit acesta.

„Cu aceste informaţii la îndemână, am îndrăznit să îi trimit un mesaj lui Christie. Mi-a răspuns ceva timp mai târziu şi am fost cu toţii foarte entuziasmaţi că am rezolvat ghicitoarea", a precizat el.

Stahlberg, fost profesor universitar, în prezent pensionar, a declarat că merge adesea la "vânătoare de comori" împreună cu nepotul său, Edward, în vârstă de cinci ani, iar băieţelul a fost încântat de descoperire.

Grace "a fost în al nouălea cer" după ce a aflat că sticla ei a fost găsită, a declarat Christie Bowley.

"Amândouă au fost găsite în decurs de un an; era greu de crezut că vor fi descoperite atât de repede. Cred că asta demonstrează cât de mică este, de fapt, lumea", a adăugat ea.

