Descoperirea făcută de o femeie după ce a deschis o ușă „interzisă” a unui apartament închiriat prin Airbnb. Video viral

Xena Habashi a închiriat un apartament aflat la subsol, la sfârșitul lunii decembrie.

„Am observat că erau multe uși fara sens în casă. În timp ce mă pregăteam să merg la culcare, eu și verișorul meu am văzut lumină după o ușă care era încuiată. Am încercat să o deschidem...al luam o furculiță și așa am reușit. Atunci am văzut”, a spus femeia.

Ea a postat un videoclip înspăimântător în care pare că găsește o temniță secretă.

Acolo a văzut uși din lemn cu încuietori și lanțuri pe pământ, dar și o altă ușă care părea că deschide un drum la un nivel mai jos al casei.

Sursa: New York Post Etichete: , , Dată publicare: 16-01-2024 22:15