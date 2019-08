Descoperire revoltătoare pe Instagramul lui Kim Kardashian. Ce a găsit un cunoscut institut

Kim Kardashian și surprile sale Khloe și Kourtney ar avea milioane de urmăritori falși pe conturile de Instagram.

O investigație făcută recent de un cunoscut institut din Londra a verificat conturile de Instagram ce aparțin mai multor celebrități pentru a afla câți urmăritori au cu adevărat.

Vedeți în galeria foto a acestui articol mai multe imagini cu Kim Kardashian!

Kim Kardashian are 143.6 milioane de urmăritori, iar Khloe are 96 milioane. Însă în ambele cazuri, 44% dintre urmăritori sunt falși. Kylie Jenner are 30% dintre urmăritori falși, potrivit Mirror.

Ariana Grande, Taylor Swift și Miley Cyrus sunt printre vedetele notabile care au de asemenea un procentaj ridicat de urmăritori falși pe Instagram.

Institutul a folosit un soft care detectează procentul urmăritorilor falși.