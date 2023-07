De la student de la arheologie la traficant de droguri. Cum a ajuns un bărbat să-și cumpere celula din închisoare

Era seară atunci când unul dintre prizonieri se întorcea în celula sa cu două farfurii cu mâncare, una pentru el, cealaltă pentru prietenul său. Pacea lor, însă, a fost distrusă de un glonț. Colegul de celulă a fost împușcat în cap. Așa a început o luptă cu arme între două grupuri rivale, care a durat două ore. Au folost folosite chiar și pistoale-mitralieră.

Prietenul prizonierului executat, Pieter Tritton, a ajuns în închisoare după ce a făcut trafic de cocaină. Nu era, însă, prima sa pedeapsă. El a mai fost închis într-un penitenciar din Marea Britanie, Gloucester, la începutul anilor 2000, scrie dailymail.co.uk.

„Nu mai aveam frică de închisoare după ce am ieșit din Gloucester. Chiar și când am fost arestat în Ecuador oamenii spuneau: O, Doamne. Va fi teribil. Dar de abia așteptam să merg la închisoare pentru că celula de arest era foarte rea. Și toată lumea spunea: tipul asta este nebun! Una dintre poreclele mele era Loco Pete (n.r. - Pete cel nebun)”, a spus acesta.

Dar Loco Pete nu era singura sa poreclă. Oamenii obișnuiau să-l strige și Posh Pete sau Casper.

„Când am mers la Garcia Marina, care este închisă acum, m-am simțit exact ca în închisoarea Gloucester. Ambele au fost construite în secolul al 19-lea, în stil victorian - era ciudat. Diferența este că în Quito poți să-și cumperi celula. E ca și cum ai avea un apartament cu televiziune prin satelit, DVD, aer condiționat. Corupția era acasă la ea. În primul an acolo nu mi-am bătut capul să-mi cumpăr o celulă pentru că am sperat că o să ies. Dar după ce am cumpărat-o, am renovat-o. Practic puteai să aduci orice înăuntru dacă plăteai - droguri, arme, absolut orice”, a mai spus el.

Ulterior, Loco Pete a fost transferat în Guayaquil, cea mai mare închisoare din Ecuador. Cine intra pentru prima dată pe porțile peniteniciarului ar fi crezut că oamenii care poartă arme și se plimbă pe holurile clădirii sunt paznicii. Dar erau prizonierii.

Loco Pete a consumat droguri de la o vârstă fragedă. Pe când avea 4 ani, el a mâncat din greșeală din prăjitura cu cannabis a părinților săi. La 12 ani și în adolescență, fuma marijuana și distribuia către mii de persoane LSD, amfetamină și pastile cu ajutorul fraților săi vitregi.

Când a ajuns în clasa a șasea, acesta a fost prins. De teamă că nu ar mai putea la universitate, a jurat că nu se va mai atinge de droguri. Mai târziu el a intrat la Universitatea Cardiff, unde a studioat arheologia. Cu toate acestea, viața de student era grea și nu avea cu ce să se întrețină. Așa a început să vândă din nou droguri.

În anul 2 de facultate, acesta a abandonat cursurile și s-a mutat în Bristol unde și-a continuat „cariera” de traficant de droguri.

În 2005, el a fost condamnat la 12 ani de închisoare, în America de Sud.

Dată publicare: 09-07-2023 10:08