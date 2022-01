Cutremur de 6,6 în provincia Qinghai, din China

Epicentrul cutremurului, care a avut loc sâmbătă la 01:45 (17:45 GMT vineri) a fost localizat la aproximativ 140 km nord-vest de oraşul Xining, potrivit USGS, relatează AFP.

Acesta a fost înregistrat la o adâncime de 10 km.

Deocamdată nu se cunosc detalii cu privire la pagubele produse sau daca sunt victime.

