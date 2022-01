Cutremur puternic în sud-vestul Chinei. 22 de persoane au fost rănite. VIDEO

Cutremurul s-a produs la ora 15:02 (07:02 GMT) la o adâncime de 10 kilometri, a informat Centrul Reţelelor Seismologice din China (CENC).

Potrivit Institutului american de geofizică (USGS), cutremurul a avut magnitudinea de 5,4 şi s-a produs la o adâncime de 38 de km în apropiere de zona care separă provinciile Yunnan şi Sichuan, scrie Agerpres.

Epicentrul a fost localizat la 115 kilometri de Lijiang, în munţii din Yunnan, potrivit USGS.

Douăzeci şi două de persoane au fost rănite în comitatul Ninglang din Yunnan, dintre care două grav, a anunţat Biroul de Seismologie din Yunnan. Nu există informaţii imediate cu privire la pagube materiale, potrivit biroului.

Agenţia de ştiri Xinhua a anunţat că o echipă de 60 de salvatori a fost trimisă în zona epicentrului seismului.

Moments of a shallow

5.5-magnitude #earthquake,

hit Lijiang Sunday afternoon,

a popular tourist city, SW China.

At least 22 people were injured. pic.twitter.com/quVsPFbmNG