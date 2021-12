Cutremur cu magnitudinea de 7,3 în Indonezia. Localnicii, în alertă maximă

Cutremurul extrem de puternic a lovit Kepulauan Barat Daya, la aproximativ 113 km nord-est de Timorul de Est. Seismul s-a produs la ora locală 3.25, la o adâncime imediată și considerabilă de 200 km, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean (EMSC).

În urma cutremurului, nu a fost emisă o alertă de tsunami pentru insulele din jur.

Impactul cutremurului a fost resimțit până la 600 km distanță, în Darwin, capitala Teritoriului de Nord din Australia.

Can confirm shaking for around 1 minute here in Darwin from the #earthquake north of Australia. First time I have heard the earthquake too. Apparently that’s enough sleep for one night….????@GeoscienceAus pic.twitter.com/keFeGIy692