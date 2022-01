Cutremur cu magnitudinea de 6,6 în Cipru. VIDEO

Institutul de seismologie al SUA a informat că seismul a avut loc la ora 01:07 GMT, la o adâncime de 19,6 km, la 48 km de oraşul Polis.

Potrivit unei evaluări preliminare a acestui institut, probabilitatea ca acest cutremur să provoace victime sau pagube este scăzută.

Cipru este situat într-o zonă cu activitate seismică intensă, în apropierea liniei de întâlnire între placa tectonică eurasiatică şi cea africană.

Pe 9 octombrie 1996, un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter a ucis două persoane şi a deteriorat zeci de clădiri din oraşele de coastă Paphos şi Limassol.

Pe 10 septembrie 1953, un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a ucis 40 de persoane şi a distrus sute de case, în special în regiunea Paphos.

Powerful M6.6 earthquake strikes off the coast of #Cyprus. pic.twitter.com/sl1oQThtEy