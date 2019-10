Cum și-a îmbrăcat o femeie câinele de Halloween. "Anul trecut a fost păianjen"

Se apropie Halloween-ul şi mai toată lumea din Statele Unite își dă interesul când vine vorba despre această sărbătoare. Nu fac excepție nici animalele de companie.

A devenit deja o tradiţie că stăpânii să își costumeze necuvântătoarele, iar imaginaţia unora nu are limite. Însă și la acest capitol se ține cont de tendințe.

În aceste zile, căței simpatici şi pufoşi poartă costume fioroase. Pentru acest patruped, Halloween-ul este un eveniment special.

Femeie: "Halloween este ziua de naştere a Piratului. Este sărbătoarea noastră preferată, în fiecare an o petrecem împreună , mergem să căutăm costume. Într-un an a fost gândac. Într-un an a fost pirat. Într-un an a fost travestit. Anul trecut a fost păianjen. I-au plăcut cele opt picoare ale sale. Anul acesta va fi un hot dog pentru că este jumătate Chihuahua şi jumătate dachshund."

Pentru câini, în tendinţe se află costumul cu beculețe. Este plăcut vederii, dar şi util în cazul celor care locuiesc în zone fără iluminat stradal.

Femeie: "Noile tendinţe în acest sezon sunt costumele cu luminiţe. Le avem sub formă de dovleac, de bondar, dar şi de păianjen. Este minunat să ieşi cu căţelul noaptea la plimbare şi iluminează şi toată lumea se uită la el şi poţi să îţi găseşti şi căţelul."

Femeie: "Halloweenul este o perioadă distractivă, în special cu un câine cum e Chico."

Iar transformarea este valabilă pentru multe alte animale de companie, care intră, cu sau fără voie, în spiritul sărbătorii de Halloween.

De pildă, porcuşorii de Guineea au secţiunea lor specială în magazinele cu haine pentru Halloween. Cu putină imaginaţie, simpaticele rozătoare pot deveni rechini sau sirene.

Industria este una înfloritoare, după cum spun specialiştii.



Femeie: "Se vor cheltui 8,8 miliarde dolari de Halloween în acest an. Iar 490 de milioane de dolari din această sumă vor fi cheltuite pe costume de Halloween pentru animalele de companie. Ordinea costumelor în care se investesc bani este: dovleac, hot dog şi super-erou."

Aşa că nu e de mirare că apoape toate magazinele din Statele Unite au pregătite costume care mai de care mai îndrăzneţe şi, evident, în pas cu moda.