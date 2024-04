Cum s-a schimbat viața unei femei bolnave de cancer după ce a decis să se mute în „zona albastră” din Costa Rica

O serie de evenimente devastatoare i-a condus pe cei doi soți și pe fiica lor, Aaralyn, acum în vârstă de 15 ani, către o nouă viață în „zona albastră” a țării din America Centrală, una dintre regiunile lumii în care oamenii trăiesc cel mai mult și sunt cei mai sănătoși, potrivit CNN Travel.

Ward-Hopper, coach de viață și sănătate, a fost diagnosticată cu cancer la sân cu câteva luni înainte de nunta lor din 2016.

„Începusem tratamentul și toate cele. Dacă vedeți fotografiile de la nunta mea, nu aveam păr, parcă nu eram eu”, a declarat Ward-Hopper pentru CNN Travel.

Un loc special

Deși nu se simțea prea bine înainte de a călători în Costa Rica pentru nunta lor, Ward-Hopper a observat o schimbare a nivelului de energie în timpul petrecut acolo.

„Pur și simplu m-am simțit cel mai bine de când am aflat că am această afecțiune. Am avut o energie bună pe tot parcursul vacanței. Am crezut că mă simt mai bine, că îmi revin, chiar părea că este vorba de mediu, pentru că, după aproximativ o săptămână de când m-am întors acasă, începusem să mă simt din nou rău. Așa că acesta a fost primul indiciu că era ceva special în Costa Rica”, a mai precizat femeia.

Ward-Hopper a continuat să facă o mastectomie unilaterală înainte de a fi supusă unei operații de reconstrucție, iar familia, stabilită în Houston, Texas, a încercat să revină la normal.

Cu toate acestea, au primit o altă lovitură grea atunci când casa lor a fost distrusă de un uragan în august 2017.

„Am făcut operația și apoi uraganul Harvey a lovit Houston. Și am ajuns să ne pierdem casa. Așa că părea că sunt o multe tragedii care vin una după alta”, a mai povestit ea.

După ce s-au chinuit să găsească o casă nouă, cuplul și-a dat seama că nu mai era nimic care să îi țină legați de Houston și au decis că era timpul să meargă mai departe.

Soțul meu a spus: „Ei bine, hai să plecăm din țară”, a spus Ward-Hopper.

Inițial, s-au gândit să se mute în patru destinații potențiale: Ghana, Suedia, Mexic și, bineînțeles, Costa Rica.

„Costa Rica a sfârșit prin a câștiga în fața celorlalte locuri care erau pe lista noastră”, adaugă Ward-Hopper, explicând că au fost impresionați de sistemul de sănătate și de educație al țării, precum și de protecția mediului. Costa Rica este prima țară tropicală care a oprit defrișările.

O mutare fericită

Costa Rica se află la mai puțin de patru ore de Houston cu avionul, un lucru care a fost destul de important în decizia lor.

În 2018, la aproximativ opt luni după ce au decis să facă din Costa Rica noul lor cămin, familia a părăsit Houston pentru a o lua de la capăt în Pueblo Nuevo, un cartier situat în Peninsula Nicoya, una dintre zonele albastre ale lumii, alături de Loma Linda din California, Sardinia din Italia, Okinawa din Japonia și Ikaria din Grecia.

„Eu și soțul meu am venit primii și am stat aici timp de șase săptămâni fără fiica mea”, a spus Ward-Hopper, explicând că au semnat un contract de închiriere pe o proprietate pe care o găsise un prieten pentru ei.

„A fost ca o a doua lună de miere”, a mai povestit femeia.

Cuplul și-a petrecut timpul îngrijindu-și grădina, cunoscându-i pe localnici și obișnuindu-se cu noul lor mediu.

„Eram în junglă”, a spus ea, amintindu-și cum a trebuit să se adapteze la sunetele și vietățile care faceau parte din noul lor mediu.

„A fost o aventură. Amintirea mea din acea perioadă este foarte plăcută. În momentul în care ne-am întors cu fiica noastră, era vârful sezonului ploios. Așa că asta a fost o întreagă aventură în sine”, a mai spus tânăra.

Întrucât au intrat în Costa Rica cu o viză de turist, cuplul avea voie să rămână în țară doar 90 de zile la un moment dat și trebuia să se întoarcă în mod regulat în SUA pentru a-și reînnoi vizele.

Din fericire, Ward-Hopper vorbea deja spaniola înainte de sosirea lor, în timp ce fiica ei cunoștea limba spaniolă, ceea ce a ajutat familia să facă tranziția mai repede.

„Nu știu dacă am fi obținut unele dintre afacerile pe care le avem dacă nu am fi avut capacitatea de a comunica", spune ea, adăugând că soțul ei, care conduce o afacere în domeniul logisticii, a învățat spaniola în cele șase săptămâni cât au stat fără fiica lor.

Pe măsură ce familia s-a acomodat cu viața din Costa Rica, Ward-Hopper, care descrie primul an petrecut în această țară ca fiind "o lungă experiență de învățare", a fost deosebit de impresionată de puternicul simț al comunității din această țară.

„Aveam o idee despre ceea ce credeam că este comunitatea, dar aceasta a fost complet ștearsă când am ajuns aici și am experimentat adevărata comunitate. Localnicii te ajutau indiferent dacă te cunoșteau sau nu... A fost uimitor. Comunitatea chiar are grijă de ceilalți”, a mai povestit femeia.

O nouă viață

Potrivit lui Ward-Hopper, Aaralyn s-a adaptat foarte repede și s-a bucurat să poată petrece atât de mult timp pe plajă și să facă „o mulțime de drumeții”.

„Atât eu, cât și soțul meu ne-am bucurat că fiica noastră poate avea parte de o copilărie așa cum am avut noi în anii '80 și '90". Să poți să ieși afară și să te joci fără să-ți poarte părinții de grijă”, a mai spus ea.

Familia a constatat, de asemenea, că se simțea mult mai energică, ceea ce Ward-Hopper spue că se datorează accesului la fructe proaspete, legume și alimente integrale, precum și la un aer mai curat.

„Beneficiile pentru sănătate ale zonei albastre, cred că se manifestă mai târziu în viață. Dar am observat că ne simțim mai bine când suntem aici. Sănătatea noastră cardiacă și sănătatea plămânilor pare să fie mai bună”, a mai spus ea.

În august 2019, Ward-Hopper a aflat că este însărcinată cu al doilea copil.

„A fost o întorsătură ciudată a evenimentelor. Nu mă așteptam să rămân însărcinată, mai ales după intervențiile avute”, a spus ea.

Când pandemia globală Covid-19 a lovit în 2020, închizând mare parte din lume, familia a primit permisiunea de a rămâne în Costa Rica cu vizele lor turistice.

Ward-Hopper l-a întâmpinat pe fiul ei Nicolai în casa lor din Pueblo Nuevo în aprilie 2020.

În afară de faptul că nu a putut avea familia extinsă alături de ea din cauza restricțiilor de la graniță, ea spune că nașterea în Costa Rica s-a dovedit a fi o experiență minunată.

„Nașterea fiului meu a fost ca un fel de meditație. Totul a fost atât de bine și frumos. Mi-aș fi dorit să fi avut aceeași experiență cu fiica mea”.

Viața lor s-a schimbat în bine, iar Ward-Hopper a mărturisit că nu regretă schimbarea pe care a făcut-o.

„Simt că în Statele Unite, te simți presat să îți scoți copilul mic la cină sau ceva de genul acesta. Aici, dacă copilul tău vrea să se joace și să se plimbe în jurul mesei, atunci ți se spune să îl lași în pace să facă ce simte”. Aici oamenii sunt harnici, merg pe jos în multe locuri și mănâncă sănătos. Aceste lucruri contribuie la viața lor lungă”, a mai spus ea.

