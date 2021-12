Cum putem refolosi mâncarea care ne-a rămas de Crăciun. Ponturi de la bucătari

Avem un pont pentru cei care nu au apucat să mănânce tot ce au pregătit pentru Crăciun.

Cu puțină imaginație bucătarii ne vor arăta cum putem refolosi piftia, caltaboșul și chiar feliile de cozonac. De asemenea, friptura cu sos și sarmalele pot fi păstrate la congelator, iar ce avem din belșug să le dăruim celor care nu au.

Bucătar: ”Am niște felii de caltaboș care e o chestie foarte bună. Am tăiat niște felii pe masă. Uite, am aici niște apă care fierbe, am niște paste, pe care aproape toată lumea le are, am și o tigaie în care o să pun pur și simplu feliile de caltaboș.''

Adăugăm și puțină zeamă în care am fiert pastele, pentru că ea conține amidon și are rolul de a îngroșa sosul.

Inclusiv din cârnați ori jumări putem face niște paste carbonara pe care ar fi invidios și un italian.

Dacă ne-am plictisit și de piftie o putem pune pe foc să facem o supă. Piftia conține un lichid coagulant care se topește și trebuie doar să adăugăm niște tăiței.

De obicei, de pe platourile de Crăciun nu lipsesc ruladele cu spanac ori brânzeturile. Iată cum le putem refolosi:

Adi Hădean, bucătar: ”Le tai felii subțiri, torni peste ele lapte în care ai bătut gălbenuș sau smântână dulce cu gălbenuș, razi brânză și le bagi la cuptor într-o tavă și faci ca o budincă.''

Dacă ne-a rămas și șorici, îl transformăm în popcorn: îl punem pe hârtie de copt într-o tavă la cuptor. Sau:

Adi Hădean: ''Sau poți să faci tocăniță din șorici, dacă nu vrei să pierzi timp așa. Iei o ceapă, usturoi, toci mărunt, pui în tavă până sticlesc, iei șoricul tăiat felii mai groase, le-ai aruncat acolo și în momentul în care se înmoaie adaugi supă sau poate apă, pastă de roșii, un pătrunjel și ai o tocană de șorici, pui pe o pâine uscată, pentru că absoarbe și ți-ai făcut niște tapas acasă.''

Ciorba o putem congela, iar friptura rămasă o putem vida, cu tot cu sos. Pentru această operațiune putem cumpăra un aparat de vidat.

Adi Hădean: ”Aparatul scoate aerul din pungă, de pe lângă alimente. O pungă vidată arată cam așa, aici eu am niște pulpe de rață, că am gătit mai multe să avem și dacă nu le-am mâncat pe toate, le-am pus aici, le-am vidat, le țin în frigider și pot să le scot și peste două săptămâni să le mănânc, prelungește perioada de viață a unui produs fără conservați.''

Dacă au mai rămas chiftele în caserola aceea trimisă de mama ori de bunica să nu le aruncați, să știți că le putem refolosi. Avem nevoie doar de puțin bulion pe care îl vom pune într-o tigaie pe foc, acolo adăugăm usturoi, foi de dafin, ulei de măsline și tocăm puțin un pătrunjel, aruncăm chiftele și într-un final avem o tocăniță sau le putem folosi în paste.

Și cozonacul poate fi trasformat într-un alt fel de desert:

Alex Petricean, bucătar: ''Când se usucă putem să-l înmuiem în lapte, să-l dăm prin făină și ou și să facem un fel de frigănele și să le servim dimineața cu puțină smântână, miere. Cozonacul e foarte ușor de folosit.''

Și să nu uităm să împărțim din bucatele rămase celor mai nevoiași și nu doar de Sărbători.