Cum au reușit 2 tineri să lase în urmă viața de gangsteri, devenind vedete pe internet

Mâncarea i-a salvat pe doi gangsteri americani de la închisoare sau chiar de la un sfârşit prematur. Făceau parte din bande rivale, dar într-o zi au decis ca în loc să vândă droguri, să se apuce de gătit.

Cinci ani mai târziu, sunt vedete underground ale gastronomiei şi lumea vine de la zeci de kilometri să le guste mâncarea.

Până în urmă cu cinci ani, Malachi şi Roberto au vândut droguri şi au făcut parte din două bande rivale din California.

"Făceam oamenii să zâmbească, dar din motive greşite."

"Nu îţi propui să ajungi la închisoare. Dar eu m-am săturat."

Într-o zi, când erau lefteri şi nemulţumiţi de viaţa lor, bunica unuia dintre ei le-a dat o idee care li s-a părut nebunească.

"Să vindem mâncare. Să vindem mâncare? Da!"

Cum nu aveau mijloace să deschidă un restaurant propriu-zis, au deschis unul pop-up. Mai precis, la început şi-au transformat casele în restaurant de câteva ori pe lună.

"Erau agenţi sub acoperire în faţa casei mele, încercând să afle ce vindeam înăuntru. Au găsit asta: ananas."

Acum se plimbă prin localităţi din mai multe state şi închiriază temporar câte un restaurant. Au devenit o senzaţie pe reţelele de socializare, de unde fanii află unde şi când pot mânca ceva gătit de ei.

Client: "Am sunat-o pe fiică-mea şi mi-a zis că îi urmăreşte pe Instagram, să mergem."

Client: "Am venit tocmai din LA la Belmont. Am venit cu un autobuz şcolar să luăm nişte mâncare de aici. Îşi merită faima."

Bucătarii au un mesaj pentru cei care vor să lase în urma viaţa de gangsteri şi nu ştiu cum.

"Nu trebuie să fii sportiv sau rapper ca să scapi. Poţi să-ţi alegi o meserie, să creşti şi să ajungi cât de departe vrei tu să ajungi."

Foştii gangsteri au publicat două cărţi de bucate, iar într-o zi speră să-şi deschidă şi un restaurant adevărat.

