Cum au petrecut românii în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun. La căsuțele cu bunătăți a fost coadă

Zona din fața scenei a fost neîncăpătoare, iar la căsuțele cu bunătăți a fost coadă. Oamenii au gustat din mâncarea tradițională, alături de un vin fiert.

Pentru mulți străini a fost prima dată când au gustat bucatele de la noi.

Zeci de mii de oameni au ales să-și petreacă seara în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun. Au ascultat muzică, au dansat și au stat cu familiile. Nu au lipsit nici pozele de lângă brad.

Participant: „Atmosfera foarte frumoasă, încercăm să intrăm în spiritul sărbătorilor”.

Doamnă: „E superb, am venit din Baia Mare. Am fost și la concert, am fost peste tot, cât am putut”.

Distracția a mers bine și cu o băutură caldă. Vinul fiert și ciocolata caldă au fost printre preferințele vizitatorilor.

Domn: „Un vin roșu puțin aromat, are și gust de portocală”.

Tineri: „Foarte bun. E puțin acru, dar e OK”.

Cozi au fost și la mâncarea tradițională. Oferta a fost bogată, pentru toate gusturile.

Cristian Voicescu, expozant: „Am venit cu pastramă de berbecuț, am venit cu pomana porcului, am venit cu carne la garniță, cârnăciuri, sarmale foarte bune”.

Pentru mulți dintre străinii veniți la târg, a fost ocazia numai bună să încerce mâncarea românească.

Turist străin: „Mâncarea este foarte bună. Nu eram pregătit de gustul mâncării românești”.

Italieni: „Gulașul este bun și cârnații sunt foarte buni”.

Peste o sută de expozanți sunt în Piața Constituției și îi așteaptă pe oameni cu tot felul de produse, unele lucrate manual.

Vlad, expozant: „Pachetele pentru Secret Santa: cupole din siclă, coronițe lucrate manual, bineînțeles, și aranjamente din lemn”.

Iar cei mici îi pot lăsa moșului o scrisoare în căsuța sa. Mai mult, se pot da în carusel sau cu trenulețul.

Cerasela Călin, consilier comunicare CREART: „Avem două zone de divertisment: zona urbană, unde un DJ va mixa în fiecare zi, iar la scena principală vor concerta artiști renumiți, coruri de colinde și ansambluri”.

Târgul continuă până în a doua zi de Crăciun. Intrarea este liberă, în fiecare zi, până la ora 22:00.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 03-12-2023 08:26