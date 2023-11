Cele mai frumoase târguri de Crăciun care vor avea loc în întreaga lume în 2023. Când se deschid | GALERIE FOTO

În Viena, frumoasa capitală a Austriei, primul târg de Crăciun s-a deschis în 1298, iar tradiția s-a răspândit în întreaga lume de-a lungul secolelor.

Fie că vorbim de Germania, Elveția, Singapore sau SUA, este greu de găsit o destinație râvnită care să nu organizeze un impresionant târg anual de Crăciun.

De fapt, unele au devenit atât de populare, încât au ajuns să fie atracții turistice de sine stătătoare, potirvit CNN.

Iată o trecere în revistă a unora dintre cele mai importante târguri de Crăciun care au loc în acest an în întreaga lume.

Târgul de Crăciun din Viena, Austria

Cu plimbări cu reni, o roată uriașă și o scenă clasică a Nașterii Domnului la care să te minunezi, spectacolul magic din Viena încapsulează în mod fantastic spiritul festiv.

Deși în capitala austriacă există aproximativ 20 de târguri de Crăciun din care puteți alege, Wiener Christkindlmarkt, sau Rathausplatz, este unul dintre cele mai vechi și mai tradiționale evenimente.

Desfășurat în fața Primăriei, evenimentul, cunoscut și sub numele de Viennese Dream Christmas Market, include, printre altele, un patinoar pentru copii de 150 de metri pătrați, în timp ce faimosul Copac al inimilor - un arțar uriaș împodobit cu sute de inimi strălucitoare - se numără printre preferințele vizitatorilor și reprezintă o ocazie excelentă de a face fotografii.

Getty

Există, de asemenea, o mulțime de standuri pe care se găsesc tot felul de bunătăți, cum ar fi cârnații austrieci și turta dulce, împreună cu celebrul punch de Crăciun făcut în casă.

Wiener Christkindlmarkt se desfășoară între 10 noiembrie și 26 decembrie.

Târgul de Crăciun din Basel, Elveția

Este greu de găsit o destinație care să facă Crăciunul mai plăcut decât în Elveția.

În această perioadă a anului, cele mai multe orașe elvețiene au piețe festive, iar atmosfera este incredibilă. Dar târgul de Crăciun din Basel este cel mai mare și, fără îndoială, cel mai bun din zonă.

Aici se găsesc 150 de standuri fabulos decorate, care comercializează, printre altele, condimente, decorațiuni și lumânări de Crăciun.

Atracțiile pentru familii includ pădurea de basm de Crăciun de la Munsterplatz, cu activități precum ateliere de turtă dulce și decorarea lumânărilor, dar și un trenuleț festiv.

Getty

De asemenea, participanții pot face o plimbare pe scările turnului St. Martin pentru o priveliște incredibilă a luminilor care acoperă orașul vechi sau pot savura vin fiert la piramida de Crăciun înaltă de 13 metri din Barfusserplatz.

Târgul de Crăciun din Basel se deschide pe 23 noiembrie și este programat să se desfășoare până pe 23 decembrie.

Târgul de Crăciun din Strasbourg, Franța

Deschis în anul 1570, târgul de Crăciun din Strasbourg este unul dintre cele mai vechi din Europa.

Târgul este răspândit în peste zece locații, inclusiv o secțiune a sitului Grande Île.

Orașul este decorat cu mii de luminițe de Crăciun și ornamente festive, iar peste două milioane de turiști vin anual aici.

Târgul de Crăciun din Strasbourg începe pe 24 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie.

"Minunile iernii" din Bruxelles, Belgia

Bruxelles prinde viață în perioada Crăciunului datorită Winter Wonders (n.r. - "Minunile ierinii"), care seamănă mai degrabă cu un festival decât cu un târg.

Unul dintre cele mai mari și mai populare evenimente din Belgia, spectacolul anual se întinde pe Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte Catherine și Marche aux Poissons.

Getty

Spectacolul de sunet și lumini, patinajul pe gheață și bâlciul se numără printre activitățile de care vă puteți bucura aici.

De asemenea, aproximativ 200 de căsuțe care comercializează tot felul de bunătăți belgiene vă așteaptă aici.

Brussels Winter Wonders se va desfășura între 24 noiembrie și 31 decembrie.

Târgurile de Crăciun din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas, Praga, Cehia

Să afirmi că orașul Praga se schimbă total de Crăciun este puțin spus.

În perioada Sărbătorilor, capitala Cehiei este definiția efectivă a unui tărâm al minunilor de iarnă.

Deși se găsesc târguri de Crăciun în tot orașul, cele mai importante se găsesc în Piața Orașului Vechi și în Piața Wenceslas.

Din fericire, aceste locuri se află la doar câteva minute de mers pe jos unul de celălalt, astfel încât petrecăreții le pot vizita cu ușurință pe amândouă într-o singură zi.

Piața Orașului Vechi oferă divertisment nesfârșit sub formă de spectacole live, spectacole de dans și ateliere de creație, în timp ce Piața Wenceslas este excelentă pentru cadouri handmade și bunătăți locale și vin fiert.

Cele două târguri vor fi deschise în perioada 2 decembrie - 6 ianuarie 2024.

Fira de Santa Llucia, Barcelona, Spania

Datând din 1786, Fira de Santa Llucia a ajuns de la un eveniment de o zi în car era celebrată sărbătoarea Santa Llucia, care cade pe 13 decembrie, la un târg de trei săptămâni.

Târgul este organizat chiar în fața Catedralei din Barcelona.

Aici, vizitatorii puteți cumpăra produse handmade și bijuterii.

Getty

Există, de asemenea, multe activități festive, cum ar fi povestiri, o paradă de Crăciun și caga tio, un buștean de Crăciun uriaș din care ies bomboane și cadouri atunci când este bătut cu un băț.

Fira de Santa Llucia va avea loc în perioada 24 noiembrie - 23 decembrie.

I Mercati Natale, Piazza Santa Croce, Florența, Italia

Sunt multe de văzut în această piață încântătoare, dar nimic nu poate întrece frumosul fundal oferit de Bazilica Franciscană Santa Croce.

Aici, peisajul este fabulos, iar bunătățile te fac să te îndrăgostești de ele. Nu lipsesc turta dulce, ștrudelul și prăjiturile tradiționale.

Cei care fac o plimbare până în Piazza del Duomo din apropiere vor avea parte de o scenetă magnifică a Nașterii Domnului, precum și de un impresionant pom de Crăciun.

I Mercati Natale începe pe 18 noiembrie și se desfășoară până pe 17 decembrie.

Advent în Zagreb, Croația

Este ușor de înțeles de ce Zagreb a fost votat timp de trei ani la rând drept "cea mai bună destinație pentru târgul de Crăciun" în cadrul sondajului online realizat de portalul de turism European Best Destinations.

Alcătuit din aproximativ 25 de târguri de Crăciun răspândite în toată capitala croată, Adventul la Zagreb este adevărat un spectacol magic.

Getty

Aici vă așteaptă scenete live, sculpturi de gheață, concerte în aer liber, baruri și un tramvai cu Moș Crăciun și spiridușii săi.

Advent în Zagreb 2023 este programat să se desfășoare între 2 decembrie și 7 ianuarie 2024.

Crăciunul în Tivoli, Copenhaga, Danemarca

Se zvonește că a fost sursa de inspirație pentru Disneyland, acest parc de distracții cu grădină de agrement danez este un loc strălucitor care poate fi vizitat în orice perioadă a anului.

În perioada Sărbotilor de iarnă, este greu să găsiți un loc la fel de încântător ca Grădinile Tivoli.

Getty

Cu peste 1.000 de pomi de Crăciun frumos, bâlciuri și o formație tradițională pentru divertisment, Crăciunul în Trivoli reprezintă o experiență de iarnă fără egal.

Târgul de Crăciun din Tivoli va fi deschis între 19 noiembrie și 31 decembrie.

Târgul de Crăciun din Tallinn, Estonia

Acesta este unul dintre cele mai moderne târguri de Crăciun din Europa.

Amplasat în Piața Primăriei din Tallinn, târgul are numeroase standuri cu preparate tradiționale estoniene, pâine artizanală și obiecte de artizanat.

În ceea ce privește distracția, există carusele, o grotă de iarnă și un Moș Crăciun care vine cu sania trasă de reni.

De asemenea, vizitatorii au parte de tot felul de spectacole.

Tallinn Christmas Market 2023 va avea loc în perioada 1 decembrie 2023 - 7 ianuarie 2024.

Târgul de Crăciun Skansen, Stockholm, Suedia

Stockholm nu duce lipsă de târguri de Crăciun, dar niciunul nu este mai tradițional decât Skansen.

Situat pe insula Djurgarden, în cel mai vechi muzeu în aer liber din lume, este o expoziție minunată a culturii suedeze, la care se adaugă magia sărbătorilor de Crăciun.

Casele istorice expuse în muzeu sunt împodobite cu decorațiuni colorate pentru această ocazie, iar toate mesele din interior sunt pregătite pentru cina de Crăciun.

Printre altele, vizitatorii își pot confecționa propriile decorațiuni la atelierele de Crăciun sau se pot alătura dansurilor în jurul bradului din Piața Bollnäs, locul principal al Skansen.

Târgul de Crăciun de la Skansen este deschisă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, de la 24 noiembrie până la 17 decembrie.

Târgul Tuomas, Helsinki, Finlanda

Acest minunat târg de Crăciun scandinav are loc în Piața Senatului din Helsinki, lângă statuia Împăratului Alexandru al II-lea.

Piesa centrală a Tuomaan Markkinat este un carusel de epocă, dar nenumărații comercianți care vând delicatese tradiționale de Crăciun, vin fiert finlandez, și obiecte de artizanat sunt, de asemenea, o mare atracție.

Copiii îl pot vizita pe Moș Crăciun, care are aici propria cabană din lemn, și pot participa la activități festive precum decorarea prăjiturilor de Crăciun.

Zona de alimentație publică a pieței în care are loc târgul este deosebit de impresionantă, cu o serie de restaurante de top din care puteți alege.

Tuomaan Markkinat se va desfășura între 1 și 22 decembrie.

Două târguri de Crăciun în Budapesta, Ungaria

Budapesta are două târguri principale: târgul de Crăciun din fața Bazilicii Sfântul Ștefan, sau Bazilika de Advent, și târgul de Crăciun din Piața Vörösmarty.

Primul găzduiește spectacolele regulate de lumini 3D care sunt proiectate pe fațada clădirii.

În plus, aici există aproximativ 150 de standuri care comercializează dulciuri, vin și obiecte de artă și artizanat.

Getty

Târgul din Piața Vorosmarty este amplasat în inima orașului și atrage peste 800.000 de vizitatori anual.

Cele două târguri se vor deschide la 17 noiembrie 2023 și se vor închide la 1 ianuarie 2024.

Christkindlesmarkt și Gendarmenmarkt, Germania

Târgurile stradale de iarnă în aer liber au fost asociate de mult timp cu Germania, iar această țară europeană găzduiește unele dintre cele mai vechi și mai vizitate târguri festive.

Capitala Berlin are în jur de 80 de târguri din care turiștii pot să aleagă, dar Gendarmenmark este poate cel mai renumit.

Situată între Franzosischer Dom și Deutscher Dom, este un labirint de colibe din lemn cu Bratwurst. Aici găsiți vin fiert și pâine de ghimbir. De asemenea, puteți să le cumpărați celor dragi cadouri unice de Crăciun.

Seara, vizitatorii se pot bucura de concerte și spectacole de dans.

În Nürnberg, al doilea oraș ca mărime din Bavaria, celebrul Christkindlesmarkt există încă din secolul al XVI-lea.

În perioada Crăciunului, aproximativ 200 de standuri sunt instalate în piața centrală a orașului, iar întreaga zonă este plină de activitate.

Getty

Târgul atrage, de obicei, aproximativ două milioane de oameni în fiecare an și este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante evenimente anuale din Nürnberg.

Nürnberg Christkindlesmarkt 2023 începe pe 1 decembrie și se încheie pe 24 decembrie.

Gendarmenmarkt se deschide pe 27 noiembrie și se va închide pe 31 decembrie.

Hyde Park Winter Wonderland, Londra, Anglia

Hyde Park Winter Wonderland este unul dintre cele mai așteptate evenimente de iarnă din capitala britanică.

În fiecare an, datorită celor peste 200 de atracții, mulțimi de oameni vin aici.

Printre altele, vizitatorii pot lua parte la ateliere de sculptură în gheață, pot urmări o trupă de circ, pot asculta muzică live la barul Fire Pit sau pot savura unele dintre numeroasele mâncăruri oferite la Street Food Village.

Hyde Park Winter Wonderland este programat să se deschidă pe 17 noiembrie și va continua până la 1 ianuarie 2024.

Târgul de Crăciun din Cracovia, Polonia

Întinzându-se pe o porțiune imensă din Rynek Glowny, piața centrală a orașului polonez, târgul de Crăciun din Cracovia este unul dintre cele mai mari din Europa.

Basilica Sfânta Maria, monument istoric, servește drept fundal impresionant pentru evenimentul anual, care a fost inaugurat la începutul secolului al XIV-lea.

Vizitatorii au parte de delicatese poloneze, cum ar fi cârnații tradiționali, pot face cumpărături sau pot asculta muzică live.

Getty

Târgul de Crăciun din Cracovia va avea loc în perioada 24 noiembrie - 1 ianuarie 2024.

Christmas Wonderland de la Gardens by the Bay, Singapore

Ajunsă la cea de-a 10-a ediție, Christmas Wonderland (n.r. - Țara Minunilor de Crăciun) din Singapore continuă să crească în popularitate.

Organizat în faimosul parc natural Gardens by the Bay, evenimentul anual, care durează aproximativ patru săptămâni, are loc pe o suprafață de peste 27.000 de metri pătrați și este împărțit în trei zone, toate pline de atracții: Supertree Grove, Frosty's Fairground at The Meadow și Gingerbread Grove.

Getty

Aici găsiți, printre altele, un tren de Crăciun, spectacole de lumini și sunet, jocuri de carnaval, spectacole live etc.

Christmas Wonderland de la Gardens by the Bay se deschide la 1 decembrie și se închide la 1 ianuarie 2024.

Distillery Winter Village, Toronto, Canada

Cunoscut anterior sub numele de Târgul de Crăciun din Toronto, Distillery Winter Village (n.r. Satul de iarnă Distillery) se desfățoară în districtul istoric Distillery District.

Aici găsiți, printer multe altele, un brad de Crăciun înalt de 15 metri, muzică specifică Sărbătorilor de iarnă și standuri cu produse artizanale și băuturi festive.

Getty

The Distillery Winter Village 2023 va fi deschis zilnic (cu excepția zilei de 25 decembrie), din 16 noiembrie până la Anul Nou.

“Satul de iarnă” de la Bryant Park, New York, SUA

În fiecare an, Bryant Park din Manhattan se transformă într-un magnific tărâm al minunilor pentru Winter Village (n.r. – “Satul de iarnă”).

Renumitul târg în aer liber reprezintă o priveliște minunată, cu peste 150 de chioșcuri cu design personalizat și un patinoar în aer liber de 17.000 de metri pătrați, care poate fi folosit gratuit, cu condiția să aveți propriile patine.

“Satul de iarnă” din Bryant Park a fost deschis la 27 octombrie și va funcționa până la 3 martie 2024.

Christkindlmarket Chicago, SUA

Lansat pentru prima dată în 1996, Christkindlmarket Chicago este inspirat din celebrul Christkindelmarkt din Nürnberg, Germania, aducând în "Orașul Vânturilor" gustul piețelortârgurior tradiționale germane de Crăciun.

Organizat acum în trei locații din Chicago - Daley Plaza, Gallagher Way de la Wrigley Field și RiverEdge Park in Aurora, târgul extrem de popular oferă divertisment live și o multitudine de standuri care vând de toate, de la bratwurst și vin picant, până la ornamente lucrate manual.

Getty

Intrarea este gratuită, dar cei care merg în Daley Plaza și doresc să sară peste aglomerație au opțiunea de a cumpăra un abonament de intrare rapidă în valoare de 25 de dolari în weekend.

Christkindlmarket Chicago se desfășoară între 17 noiembrie și 24 decembrie.

Dată publicare: 18-11-2023 15:03