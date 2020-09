Cum au "asfaltat" o șosea angajații de la Drumuri Naționale din Botoșani. "Se luase smoala pe roată"

Angajații de la Drumuri Naționale din Botoșani au fost filmați în timp ce acopereau, parcă în joacă, gropile apărute pe o porțiune dintr-o șosea intens circulată.

Au pus în găuri nisip, apoi au turnat puțină smoală peste, spre nemulțumirea oamenilor din zonă. Șefii celor din teren spun însă că este o lucrare provizorie conformă, pentru că drumul va fi în curând reabilitat.

Angajaţii de la Secţia de Drumuri Naţionale Botoşani au umplut gropile cu nisip, pe care l-au acoperit parţial cu smoală.

Daniel Cășlariu: "Efectiv treceam cu maşina şi am văzut cum plombează. Am oprit maşina să văd dacă chiar este adevărat. Am luat un băţ verde de pe marginea drumului şi am scotocit în groapă. Între timp, am observat ca se luase smoala pe roata maşinii mele.”

Şoferii care circulă zilnic pe acolo sunt revoltaţi, mai ales că şoseaua este o adevărată capcană de ani buni, după cum spun ei.

Șofer: "E jale! Plătim taxe, roviniete, dar le plătim ca să ne stricăm maşinile. Se plombează, dar sare totul. Mai bine ar turna asfalt din nou. Dacă trec două maşini, sare plomba de acolo.”

Reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi susţin că lucrarea este una temporară.

Nicolae Popovici, purtător de cuvânt al DRDP Iași: "O echipă de la Districtul Ștefănești executa lucrări de igienizare a zonei drumului, zona rămasă în administrarea noastră și, văzând degradările apărute pe carosabil, a efectuat lucrări provizorii pentru remedierea lor. Lucrările au fost executate în conformitate cu normativul nostru tehnic 547/2013, respectiv, e un procedeu prin care se stropește cu emulsie bituminoasă și aștern şorţuri.”

Potrivit oficialilor, acea porţiune de drum va fi reparată complet peste două luni.