VIDEO. Muncitori filmați când asfaltează iarba, la Mihăești. Reacția primarului

Turnau asfalt direct pe iarbă! Vorbim despre muncitorii unei firme plătite de primăria Mihăești, Argeș, să amenajeze şi ulicioarele care duc spre grădinile oamenilor, pe lângă drumul principal.

Lucrările au fost suprinse în imagini de un consilier local care l-a anunţat, revoltat, pe primar. Luat la întrebări, patronul firmei de construcţii a promis că va remedia situaţia.

Lucrările de asfaltare din comună Mihăești au costat în total peste 530.000 de lei. În urmă cu două zile, muncitorii s-au dus să amenajeze şi ultimele străduţe din satul Văcărea, fără să-l anunţe pe primar, deşi - spune acesta - erau obligaţi să o facă.

Munceau cu sârg, când au fost surprinşi de un consilier local.

Liviu Iana, consilier local: "Muncitorii întindeau asfaltul pe iarbă, după cum vedeţi şi dumneavoastră. Am încercat să-i oprim."

Cum oamenii nu voiau să abandoneze lucrările, consilierul l-a chemat pe primar la faţa locului. Edilul a dat imediat telefon patronului firmei de construcţii şi i-a cerut să-şi retragă muncitorii din localitate.

Gheorghe Matei, primar Mihăești: "Am trimis fotografii directorului, ca să vadă în ce stare e. Nu i-a convenit. Spune că îşi cere scuze, ca oamenii lui sunt nişte idioţi, respectă ceea ce am trimis noi şi în contrapartidă vor face 100 de metri pătraţi în plus."

Sătenii s-au crucit, când au văzut aşa asfaltare.

Sătean: "Au pus asfaltul direct pe iarbă ! Aşa se face o lucrare? Normal că nu, asta e la mintea cocoşului, este bătaie de joc, totul e superficial!"

Constructorul a transmis că locul fusese pregătit pentru asfaltare, dar din cauza pandemiei şi a întreruperii lucrărilor, fiind un drum necirculat, a fost acoperit cu iarbă. Promite însă că săptămâna viitoare va încheia lucrarea, aşa cum trebuie, la standardele din contract.