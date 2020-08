VIDEO. Un bărbat s-a prăbușit inconștient pe asfalt după ce o pisică i-a căzut în cap

Incidentul a fost filmat și a devenit viral pe rețelele de socializare.

În filmarea de 45 de secunde, se vede cum bărbatul își plimba câinele pe o stradă din Harbin, China. La un moment dat, o pisică i-a aterizat pe cap, moment în care bărbatul s-a prăbușit inconștient pe trotuar.

Puss from the blue! #Cat falls on old man's head, makes him unconscious#Accident #cats #CatsOfTwitter #AnuragSason pic.twitter.com/X7jMXgqHe0