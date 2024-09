Cum arată „Furnicarul uman”, cel mai mai aglomerat bloc din lume. Clădirea adăpostește 20.000 de oameni

Un bloc din Rusia, numit de internauți „Furnicar Uman”, este una dintre cele mai dens populate clădiri din lume. Construcția are 3.708 apartamente, 35 de intrări și 25 de etaje.

Situat în apropiere de Sankt Petersburg, construcția a uimit oamenii prin enormitatea sa și i-a făcut pe mulți să se întrebe cum ar putea arăta viața de zi cu zi. În plus, în fiecare secțiune sunt instalate 4 lifturi rapide, notează The Sun.

Complexul de apartamente a fost construit în 2015, iar popularitatea lor a crescut vertiginos de când sunt pe piață. Întregul prim etaj al blocului este închiriat pentru afaceri, ceea ce este extrem de convenabil pentru rezidenți și face ca această clădire să fie aproape un oraș în sine.

Un utilizator de pe rețelele de socializare rusești susține că clădirea are facilități diverse pentru rezidenți. Acestea includ, printre altele, șapte magazine alimentare, trei saloane de înfrumusețare, o grădiniță privată, numeroase cafenele și un oficiu poștal. În plus, un utilizator a adăugat, de asemenea, că „odată a petrecut o jumătate de an fără să părăsească clădirea” datorită faptului că complexul avea tot ceea ce avea nevoie. De asemenea, parcarea este gratuită.

Rușii explică de ce s-ar muta în „Furnicar”

Un utilizator Reddit care spune că a locuit acolo timp de opt ani susține că rezidenților le place complexul, deoarece majoritatea sunt persoane care lucrează, iar apartamentele se află într-o locație convenabilă. Un alt utilizator a subliniat că apartamentele din centrul orașului Sankt Petersburg sunt „vechi” și „prea scumpe” - ceea ce poate face complexul o opțiune excelentă pentru navetiști.

Din nefericire, blocul care care adăpostesc peste 20.000 de rezidenți vine și cu probleme. Un locatar susține că se formează cozi pentru lift în fiecare seară, la fel ca pentru transportul public. În ciuda acestui fapt, rezidenții susțin că le place să locuiască în complexul uriaș datorită comodității locației sale și faptului că au tot ce le trebuie în bloc.

Din păcate pentru localnici, apartamentele inițial ieftine, care costau aproximativ 30.000 de lire sterline, s-au avut parte de o scumpire dramatică, acum prețul unui apartament cu 2 camere fiind estimat la 76.000 de lire sterline.

