Top 15 cazări unice în lume - cele mai inedite hoteluri. De la mic-dejunul cu girafe, la dormitul într-o cameră subacvatică

Pentru rezervarea unui sejur de vis, consultă ghidul complet pentru rezervarea unei cazări perfecte. Așa te vei asigura că ai o vacanță perfectă, fără să îți lipsească nimic.

Fiecare dintre aceste hoteluri oferă o atmosferă inedită. Dacă ești în căutarea unei cazări unice și personalizate, în continuare veii găsi 15 opțiuni perfecte pentru o vacanță de neuitat. Pentru rezervare online a cazării în vacanță poți folosi cu încredere mai multe platforme special dedicate unde vei găsi și toate informațiile de care ai nevoie.

Cazări inedite: 15 experiențe unice de dormit în vacanță

Icehotel – Suedia

Te-ai gândit vreodată să înoptezi într-un hotel de gheață care oferă camere „reci”? La Icehotel din Suedia camerele sunt realizate din gheață. Hotelul oferă și camere încălzite, recomandarea gazdelor fiind să rezervi camera rece pentru prima și ultima noapte, iar în restul perioadei să dormi într-o cameră normală.

Free Spirit Spheres – Canada

Această cazare îți oferă oportunitatea de a sta într-o casă în copac. Situată pe Insula Vancouver, British Columbia, Canada, această cazare pote fi rezervată pe tot parcursul anului.

Dacă îți place liniștea și îți place să fii înconjurat de natură, ar trebui să pui această cazare unică pe lista ta de dorințe.

Giraffe Manor – Kenya

În capitala Kenyei, Nairobi, poți găsi această cazare unică unde te poți bucura de un sejur plăcut în compania girafelor.

Hotelul are doar 10 camere, ceea ce creează o atmosferă personală pentru oaspeți.

Există 11 girafe pe proprietate, astfel că atunci când deschizi fereastra dimineața, e posibil să fii salutat de o girafă. Dacă îți place tot ce înseamnă safari și ești îndrăgostit de girafe, acesta este locul pe care trebuie să îl vizitezi măcar o dată în viață.

Kakslauttanen Hotel – Finlanda

Cel mai inedit lucru la Kakslauttanen Hotel sunt igluurile în care poți sta. Dacă călătorești în sezonul potrivit vei avea posibilitatea să admiri aurora boreală prin ferestrele camerei tale.

Corsewall Lighthouse – Regatul Unit

Ai vrut vreodată să stai într-un far? Corsewall Lighthouse îți oferă această oportunitate. Hotelul este situat în North Rhinns, Galloway. Locația este de-a dreptul spectaculoasă. Hotelul dispune de două apartamente cu vedere la mare și un restaurant drăguț.

Hotel Costa Verde – Costa Rica

Hotelul Costa Verde oferă oaspeților posibilitatea să doarmă într-un Boeing 727 din 1965, transformat într-o cameră de lux cu două dormitoare.

Unitatea de cazare se află între Parcul Național Manuel Antonio și Oceanul Pacific.

Manta Resort – Zanzibar

Manta Resort de pe Insula Pemba, Zanzibar, dispune de mai multe unități de cazare.

Ce face acest loc unic este camera subacvatică. Înseamnă literalmente că vei dormi într-o cameră sub apă. Poți vedea peștii trecând pe lângă fereastra ta și te poți bucura de lumea subacvatică pe timp de noapte.

Propeller Island City Lodge - Berlin

În Berlin, hotelul Propeller Island City Lodge a combinat ospitalitatea cu neconvenționalul. Proprietatea avea un total de 30 de camere, fiecare cu propriul univers.

Imaginația creatorului, Lars Stroschen, s-a reflectat în originalitatea fiecărei camere. Aici puteai petrece o noapte în camera castelului, camera închisorii, camera cu oglinzi, camera portocalie sau camera cubului spațial. În prezent aici nu se mai pot închiria camere deoarece hotelul și-a închis porțile în 2017.

Yooma Urban Lodge Brussels - Belgia

În Belgia te poți cufunda în lumea benzilor desenate franco-belgiene printr-o ședere la Yooma Urban Lodge. Această proprietate și-a deschis porțile datorită unui parteneriat cu editorii Le Lombard, Dargaud, Dupuis și Smurfii. Fiecare cameră este dedicată unei benzi desenate anume. Există camere tematice pe Gaston, Marsupilami, Yakari, Boule et Bill și Lucky Luke. Hotelul are și o sală de jocuri video, o sală de lectură, o sală de jocuri și un cinema.

Alpine Garden Capsule - Zürich

La Aeroportul Zurich, hotelul Alpine Garden Capsule oferă, de asemenea, un concept inedit. Acesta este situat chiar deasupra check-in-ului 1 de la aeroport și oferă 144 de "capsule elvețiene" decorate cu fotografii uriașe ale peisajelor alpine elvețiene.

După ce petrec o noapte într-o capsulă care aduce un omagiu naturii elvețiene, oaspeții își pot înregistra bagajele la etajul de dedesubt pentru a prinde zborul.

Walt Disney World Resort - Florida

Walt Disney World Resort, din Florida, împinge limitele și mai departe, oferind o experiență completă în universul Star Wars. Aici vizitatorii vor avea parte de o experiență completă. Parcul promite chiar "o experiență de vacanță care depășește orice a creat Disney până acum". Vizitatorii se urcă pe Starcruiser Halcyon pentru a ajunge în atriumul principal al navei, unde începe șederea lor. Pe parcursul călătoriei, alegerile oaspeților determină povestea lor personală pe măsură ce interacționează cu personajele din Star Wars. Ei vor petrece noaptea în cabina lor, unde pot observa spațiul și pot vedea progresul călătoriei. O călătorie de două zile și două nopți în timpul căreia vizitatorii sunt izolați de lumea exterioară pentru a trăi o experiență de imersiune totală.

Ferme Aventure - Franța

Ferme Aventure, Chapelle-aux-Bois, a decis să joace cartea originalității, nu construind pur și simplu o cabană, ci cumpărând aeronave pentru a le transforma în spații de cazare neobișnuite.

Vizitatorii pot sta într-o Caravelle, o bijuterie a industriei aeronautice franceze, dar și într-un Noratlas N°31 din 1954 sau în două Antonov AN-2. Fiecare aeronavă are acum camere complet echipate pentru a găzdui până la patru persoane.

La Plagne - Franța

În același spirit, stațiunea de sporturi de iarnă La Plagne oferă una dintre cele mai neobișnuite cazări: un ratrac. Din 2012, vizitatorii pot petrece o noapte într-un utilaj de întreținere a pârtiilor, reamenajat și situat la o altitudine de 2000 de metri. Denumită "Over the Moon", această cazare neobișnuită are un pat XXL, un home cinema, o baie privată și un jacuzzi. O combinație între neobișnuit și premium.

Pic du Midi de Bigorre - Franța

Pic du Midi de Bigorre oferă cazare în inima unui laborator științific dedicat observației stelelor. Acesta primește vizitatori în camere de obicei rezervate cercetătorilor. Până la 19 persoane pot dormi în acest loc situat la o altitudine de 2.877 de metri. Pe lângă faptul că petrec o noapte în acest loc neobișnuit, vizitatorii au acces la instrumentele observatorului, inclusiv la cel mai mare telescop din Franța.

Farul Kerbel - Bretania, Franța

Farul Kerbel din Bretania este singurul far locuibil din Franța. Vizitatorii au ocazia să petreacă o noapte ca paznic de far, o experiență unică. Situat la o înălțime de 25 de metri, paznicii farului se bucură de o vedere panoramică de 360° de la Belle-Île până la rada de Lorient, trecând prin mica mare de Gâvres, Groix și Port-Louis. Farul este, bineînțeles, complet echipat pentru a asigura o ședere confortabilă.

