Cum arată femeia care susţine că este Benjamin Button din lumea reală. FOTO

Alice povesteşte că lumea o confundă des cu o adolescentă, deşi este mama a doi copii.

Femeia din Essex, Marea Britanie, mărturiseşte că nu are un secret, ci doar este foarte atentă la ceea ce mănâncă şi acordă o atenţie deosebită pielii.

"Cred că la mine funcţionează efectul Benjamin Button. Cred că în loc să îmbătrânesc, eu întineresc", spune Alice.

Mama recunoaşte că nu mănâncă prăjeli şi că foloseşte zilnic ulei de cocos pentru hidratarea tenului.

Mum, 31, says she's 'ageing backwards' and is the 'real-life Benjamin Button' https://t.co/G8r2ucWA7K pic.twitter.com/Pfwa4H4hj6