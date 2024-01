Cum a rămas un fost profesor universitar fără 100.000 de lire sterline: „Am devenit puțin suspicios”

Paul Henderson a fost sunat de trei ori de indivizi care se dădeau drept angajați al departamentului de fraudă bancară The Co-operative, relatează Mirror.

Paul, care este lector universitar pensionar, a cerut un nou card Visa cu două săptămâni înainte de a primi apelurile suspecte, după ce cineva a încercat să facă o tranzacție frauduloasă de 30 de lire sterline folosind contul său.

Din acest motiv, el a crezut că persoanele care îl apelează sunt cu adevărat angajații unei bănci. Însă bărbatul nu a fost atent la un prim indiciu: numărul de telefon al indivizilor se afla în afara zonei de acoperire.

„De obicei nu răspund la acestea, așa că am lăsat să sune, dar după a treia încercare, m-am săturat, așa că am răspuns pentru că am vrut doar să scap de ele (de apeluri – n.r.). Ei au susținut că sunt de la departamentul de fraudă a Co-operative Bank. Apelantul a susținut că s-au făcut două tranzacții din contul meu, una de 50 de lire sterline și una de 30 de lire sterline și mi-au întrebat dacă le-am autorizat - ceea ce nu am făcut”, a mărturisit Paul jurnaliștilor de la LeicestershireLive.

Escrocii care se dădeau drept angajați ai băncii i-au adresat bărbatului întrebări despre identitatea sa, inclusiv la ce școală a studiat.

„Aici am devenit puțin suspicios pentru că mi-a cerut prima școală, iar cuvântul meu memorabil de securitate a fost ultima mea școală. Am spus un răspuns despre care apelantul a afirmat că este greșit și apoi a pus o altă întrebare de securitate, iar Co-op nu ar face niciodată asta. A durat aproximativ șapte minute și chiar la sfârșit a spus că îmi trimite un cod de securitate pe telefon. Am citit înapoi codul care fusese trimis prin mesaj, iar mai târziu mi-am dat seama că, în timp ce persoana vorbea cu mine, îmi schimba detaliile contului bancar”, a mai spus Paul.

El și-a dat seama că a fost înșelat abia câteva ore mai târziu când a primit un mesaj de la Co-op Bank în care îi spunea că unele dintre detaliile sale de securitate au fost modificate.

Contul lui fusese și el blocat de bancă - dar la momentul respectiv nu și-a dat seama câți bani fuseseră retrași din cont.

Câteva zile mai târziu, Paul a sunat la Co-op Bank și, când și-a verificat contul, a aflat că i-au fost retrase economiile de 100.000 de lire sterline.

Co-op Bank a anunțat că investighează incidentul pentru a afla cine sunt escrocii.

