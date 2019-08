Turistă, violată de doi bărbați în Spania. A fugit dezbrăcată în mare pentru a scăpa de ei

Femeia de 20 de ani ar fi încercat să scape de cei doi bărbați, alergând pe jumătate dezbrăcată în mare. Polițiștii care patrulau în zonă au auzit-o pe tânăra care striga după ajutor, dimineața, în jurul orei 5, potrivit Daily Mail.

Ea a declarat că a fost violată de doi turiști. După câteva minute, autoritățile i-au arestat pe aceștia.

Two tourists are arrested for alleged rape of a German woman, 20, on a Majorcan beach who ran half-naked into the sea to escape https://t.co/AS2B8l0fPa