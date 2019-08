Cum a fost ucis un tânăr din cauza unor comentarii de pe Facebook. Ce scrisese băiatul

Louis-Ryan Menezes a fost înjunghiat de un alt tânăr în inimă, în urma unui atac, relatează Metro.

Judecătorului i s-ar fi spus că cel care l-a înjunghiat pe Menezes a început conflictul din cauza unor comentarii de pe Facebook.

"Cu cât cei doi se apropiau mai mult unul de celălalt, martorii ar fi auzit că își repetau în continuu ,,Ce este atunci?’’, după care suspectul ar fi scos un cuțit de mari dimensiuni. Și cu acel cuțit, băiatul l-a înjunghiat pe Louis în piept“, a declarat un procuror.

