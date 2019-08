Cum a fost surprins un bărbat când iubita lui a prins buchetul miresei: „Eu l-aș fi părăsit”

În filmuleț se vede cum, în timp ce mireasa aruncă buchetul în aer, mai multe femei aleargă și încearcă să prindă buchetul. La scurt timp, buchetul este prins de o tânără, relatează The Sun.

Bărbatul care filma a surprins momentul și imediat după ce tânăra a prins buchetul, a mutat camera pe iubitul acesteia. Acesta, care stătea la câțiva metri distanță, avea o expresie „neobișnuită”.

În urma imaginilor distribuite pe internet, mai multe persoane au reacționat.

