Cum a ajuns un copil dat afară dintr-un hotel important să devină proprietarul clădirii la bătrânețe. „Am jurat”

Deschis în 1928, acesta a devenit un loc de întâlnire prestigios pentru celebrități și diplomați în deceniile următoare. În anii 1960, el se strecura în clădire, dar a fost dat afară și și-a promis că va fonda o companie de dezvoltare imobiliară și va cumpăra clădirea.

„Copil fiind, nu știam mai bine”, spune Sio pentru CNN. „Am arătat spre hotel și am jurat că îl voi cumpăra într-o zi”.

Deși nenumărați copii din întreaga lume au făcut jurăminte similare în fața nedreptății percepute, Sio este unul dintre puținii care au dus la îndeplinire unul.

Omul de afaceri, acum în vârstă de 65 de ani, și-a fondat propria companie de dezvoltare imobiliară, Lek Hang Group, în 1991. În 2024, Sio a tăiat recent panglica pentru redeschiderea oficială a Hotelului Central, vechi de 96 de ani, în calitate de nou proprietar.

Dar el nu a cumpărat hotelul din răutate. Sio spune că a vrut să restaureze o parte din istoria pe cale de dispariție a Macao, o problemă care îi este foarte dragă.

Atunci când strada a fost deschisă pentru prima dată în 1920, a devenit instantaneu cea mai importantă arteră a orașului. Hotelul Central, denumit anterior Hotel President, a fost deschis câțiva ani mai târziu și a devenit un element cheie al cartierului.

„Dacă vorbim despre istoria Macao, nu putem neglija San Ma Lo. Dacă vorbim despre San Ma Lo, nu putem neglija Hotelul Central”, spune Sio.

„M-a văzut crescând”

Hotelul cu șapte etaje, de culoarea mentă, a fost prima clădire din Macao care a avut lift. În 1932, a devenit primul hotel din oraș care avea un cazinou cu două etaje. A fost extins la opt etaje în 1938 și la 11 etaje în 1942, devenind cel mai înalt hotel din oraș.

Cu toate acestea, în anii 1960, odată cu intensificarea concurenței, Hotelul Central a început să își piardă din strălucire.

„Uriașul m-a văzut crescând ca un bătrân”, spune Sio. „Așa că am avut un atașament emoțional profund față de el. La apogeul său, era idolul meu. Pe măsură ce am îmbătrânit, decăderea sa mi-a stânjenit inima. Până astăzi, Hotel Central există ca cea mai înaltă și mai mare clădire din San Ma Lo. Am simțit că ar trebui să-și întruchipeze puterea la potențialul său maxim. Așa că am stat cu ochii pe oportunitățile de a o restaura”.

Această oportunitate a venit în cele din urmă în anii 2000, când cei doi proprietari ai hotelului au decis să vândă. În 2016, Sio a finalizat un proces de achiziție de șapte ani și a devenit oficial noul proprietar al hotelului.

Acesta a fost primul pas. Renovarea unei clădiri vechi de aproape 100 de ani reprezintă o provocare, mai ales că etajele suplimentare adăugate Hotelului Central în anii 1930 și 1940 nu au avut consolidări adecvate ale fundației. Pentru a complica și mai mult lucrurile, clădirea și zona adiacentă sunt situri de patrimoniu cultural și sunt situate în centrul istoric inclus pe lista UNESCO, ceea ce înseamnă că societatea nu putea modifica sau demola unele structuri pentru a-și fortifica baza.

„Cu o istorie de aproape 100 de ani, durabilitatea cimentului era limitată și, în mod clar, acesta își depășise de mult starea optimă”, spune Sio.

În cele din urmă, echipa lui Sio a trebuit să inventeze o nouă metodă de pilotare și și-a testat proiectul de mai multe ori pe un șantier din China înainte de a începe să lucreze la Hotel Central.

„Când nu ai experiență, trebuie să îți iei timp pentru încercări și erori la fiecare pas... să te oprești și să găsești soluții atunci când întâmpinăm probleme, să discutăm împreună cum să ne orientăm, înainte de a începe munca”.

Acum, clădirea are 114 camere și un design interior inspirat de anii 1920, 1930 și 1940. La parterul clădirii este deschisă o expoziție, „Coridorul cultural istoric” și va exista și un mic centru comercial amplasat pe primele trei etaje.

În hotel vor exista, de asemenea, un restaurant, o brutărie și un bar pe acoperiș cu vedere la orașul Macao.

Pentru Sio, semnificația proiectului justifică fiecare cent investit.

„Privind în urmă, proiecte precum Hotel Central pe piață sunt relativ puține, mai ales unul cu o istorie atât de extinsă”, spune el.

