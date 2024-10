„Who I Am Not” – O poveste de curaj, în premieră la Cinema Eforie

Who I Am Noteste o co-producție Romania/Canada, realizată cu sprijinul financiar al societăților americane Double 4 Studios, Voxx Studios și The Breathe Project.

Documentarul este debutul lui Tünde Skovrán in regia de lung metraj și este produs de Andrei Zincă.

Societatea Double 4 Studios Romania îl distribuie în țară, cu subtitluri în limba română.

Durata filmului este de 103 min.

Premiera va avea loc pe 2 noiembrie la ora 19:00 la cinema Eforie în București, în prezența regizoarei, a producătorului și a lui Sharon-Rose Khumalo, unul din personajele principale ale filmului, care ne vizitează cu această ocazie venind din Africa de Sud.

Alte proiecții in prezența realizatorilor vor avea loc în cinema Muzeul Țăranului (6 noiembrie), cinematografele Victoria în Cluj-Napoca (4 noiembrie) și Timișoara (7 noiembrie).

Folosind un stil poetic rar întâlnit în genul documentar, Who I Am Not a fost filmat în Africa de Sud timp de cinci ani, și pătrunde în intimitatea vieților a două persoane intersex ( născute cu caracteristici ale ambelor sexe).

Sinopsis

Ce te face bărbat şi ce te face femeie? Unde e graniţa dintre cele două sexe şi cât de mult contează ea? După ce câştigă un concurs de frumuseţe în Africa de Sud, Sharon-Rose Khumalo descoperă la 21 de ani că de fapt s-a născut cu cromozomi masculini, fără uter și ovare. Singura persoană care înțelege criza prin care trece este Dimakatso Sebidi, activist intersex. Poveștile lor paralele dar divergente aruncă o privire intimă asupra luptei de a-ți găsi un loc într-o lume în care cele două sexe sunt atât de bine delimitate, iar tu te-ai născut fix la mijloc.

„În esență, Who I Am Not este atât o scufundare profundă în miezul unor povești extrem de personale, cât și un apel către societate. Documentarul caută să informeze și să transforme, îndemnându-ne să îmbrățișăm întregul spectru al identității umane.” - Tünde Skovrán, regizoare.

„Acest film important aruncă o lumină peste un segment invizibil al populației, și o face cu dragoste, speranță, demnitate și respect. Who I Am Not ne învață puterea de rezistență a spiritului uman și forța vindecătoare a iubirii și a acceptării.” - Patricia Arquette, producător executiv al filmului.

Festivaluri și premii

Primul film românesc selecționat la prestigiosul festival american SXSW, unde a avut premiera nord-americană. A participat până acum la peste 70 de festivaluri internaționale in 5 continente, și a câștigat 22 premii. A fost selecționat pe lista scurtă a Academiei Europene de Film pentru cel mai bun film documentar 2023.

Cine este Tünde Skovrán

Tünde Skovrán este o actriță, regizoare și producător de origine română. Este cunoscută pentru munca ei în teatru și film. A devenit actriță de repertoriu la prestigiosul Teatru Maghiar de Stat din Cluj, unde a jucat în peste 30 de producții. În 2014, Tünde a debutat în film, cu un rol principal în „Puzzle” (2013), pentru care a fost premiată pentru cea mai bună actriță într-un rol principal la două festivaluri internaționale de film din SUA. O dată cu mutarea în Los Angeles, Tünde s-a aventurat în producție și a devenită recunoscută pentru pionieratul teatrului experimental în Los Angeles. Și-a făcut debutul regizoral în film cu „Who I Am Not”, un lungmetraj documentar astut și provocator, care explorează experiențele comunității intersex și normele impuse de societate în ceea ce privește identitatea de gen.

Cine este Sharon-Rose Khumalo

Pe plan mondial, este Sharon-Rose Khumalo prima regină a frumuseții intersex. La un an după clasificarea in faza finală a importantului concurs Miss South Africa, Sharon a caștigat al doiea concurs ca importanță la nivel național, devenind Miss Mamelodi-Sundowns 2016-2017. În prezent, Sharon este director de marketing la o firmă farmaceutică multi-națională.

