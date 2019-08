Cum a ajuns un bărbat concediat să primească sute de oferte de angajare

A hotărât atunci că are nevoie de o altă abordare, iar asta i-a adus sute de oferte de angajare.

Patrick Hoagland lucra ca operator stivuitor într-o firmă ce recicla metale. A fost concediat, însă, și a început să trimită CV-uri la mai multe firme din zonă. Nu a primit niciun răspuns, așa că a decis că trebuie pur și simplu să-și facă reclamă pe străzi.

„Nu mai aveam slujbă de câteva săptămâni, așa că trebuia să găsesc ceva repede. La început am râs și mi s-a părut ceva prostesc, dar m-am tot gândit și mi-am spus 'de ce nu?'. Sunt milioane de oameni care conduc în Phoenix. Cineva tot o să mă angajeze”, a povestit Hoagland, citat de CNN.

Și-a printat CV-ul de 200 de ori și a început să se plimbe pe străzile din Phoenix. Atunci a fost văzut de Melissa DiGianfilippo.

„Am fost impresionată pentru că erau 43 de grade afară și chiar era ceva neașteptat. Stătea pe marginea drumului cu un mesaj și un teanc de CV-uri și un zâmbet uriaș pe față”, a povestit Melissa.

Ea conduce chiar o agenție de marketing și PR și, impresionată de creativitatea bărbatului, a luat unul dintre CV-uri. Dat fiind job-ul în care el avea experiență, Melissa nu l-a putut ajuta cu agenția, dar i-a postat CV-ul pe contul ei de socializare, în speranța că tot se va găsi cineva să-l angajeze.

Hoagland a primit mii de mesaje de la diverse firme, contractori, recrutori sau de la simpli oameni care au vrut să-i ureze success. După ce s-a uitat pe toate ofertele de lucru, a ales o firmă în domeniul construcțiilor.

„Cred că această situație trebuie să le reamintească oamenilor că uneori nu au nevoie decât de câteva minute din viața lor pentru a schimba viața cuiva”, a precizat Melissa.

„A fost grozavă! Chiar nu era obligată să mă ajute, dar tot a făcut-o și mi-a schimbat viața. Îi sunt tare recunoscător!”, a mărturisit Patrick Hoagland.

