Crimă tulburătoare în Anglia. A fost înjunghiat în fața copiilor săi

El a fost înjunghiat în timp ce era acasă cu copiii lui, informează Mirror.

Potrivit oficialilor, un bărbat care avea fața acoperită ar fi bătut la ușă, ar fi împins-o pe iubita lui, după care l-a atacat, înjunghiindu-l.

Poliția crede că atacatorul plănuia de fapt un jaf.

Dad stabbed to death in front of his two children as they coloured in pictures https://t.co/yDBx46uqPs pic.twitter.com/PJdPBV2Vyn