Credea că tatăl ei este mort, dar a avut parte de un șoc. Femeia și-a văzut ultima oară părintele acum 63 de ani

Glennis Bradshaw a petrecut 63 de ani fără să știe nimic de tatăl ei. Femeia și-a petrecut 20 de ani din viață căutându-și tatăl, însă fără succes.

Glennis Bradshaw, în vârstă de 69 de ani, a pierdut contactul cu tatăl ei, Gerald Lee, în vârstă de 89 de ani, în anul 1961, când avea doar șase ani. Acesta fusese detașat la o bază a Marinei Regale și nu s-a mai întors niciodată acasă. Relația cu partenera sa de viață de la vremea aceea - mama lui Glennis - s-a rupt. În tot acest timp Glennis s-a consolat cu gândul că tatăl său este mort, nu că a părăsit-o.

Fiica lui Glennis, Lynn Berry, în vârstă de 49 de ani, a început să-și caute bunicul în anul 1997, în încercarea de a-și reuni familia. Deși avea puține informații despre bunicul ei matern, Lynn și-a atins scopul ani mai târziu. Îi știa doar numele, vârsta și că lucrase în Marina Regală.

După ce a căutat fără succes în arhivele marinei și a studiat mulți arbori genealogici, Lynn a decis să-i cumpere mamei sale un kit de testare ADN de Crăciun.

În timp ce căuta să achiziționeze testul, nepoata bărbatului a dat peste o femeie care avea același nume de familie cu mama ei – Karen Gerald.

În acel moment Lynn i-a trimis lui Karen un mesaj în care îi explica călătoria pe care au parcurs-o în ultimii 27 de ani. Femeia i-a răspuns pe 5 ianuarie și i-a confirmat că este fiica lui Gerald și, prin urmare, că este și soră vitregă cu Glennis.

Tatăl dat dispărut locuia în Mandurah, în vestul Australiei. La aflarea veștii că tatăl ei este încă în viață, la 89 de ani, Glennis a izbucnit în lacrimi.

Glennis și fiica ei urmează să călătorească din Marea Britanie în Australia pentru a-și întâlni tatăl.

„Sunt încă în stare de șoc după două săptămâni. Sunt foarte ușurată că este încă în viață. Am crezut că visul meu de a-l găsi s-a terminat. Când ne vom întâlni, îi voi spune „Bună tată, am așteptat asta atât de mult timp' și apoi probabil că voi plânge. Chiar am crezut că a murit", a spus femeia care și-a pierdut tatăl acum 63 de ani, conform Mirror.

Gerald a emigrat în Australia în 1966, după ce a lucrat în Marină. El s-a căsătorit cu o localnică și a lucrat ca ghid de autocar.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 22-01-2024 20:39