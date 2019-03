Credea că este balonată, dar apoi a aflat un lucru cumplit: „Era singura mea șansă”

Facebook.com

O femeie care credea inițial că este doar balonată din cauza unei intoleranțe alimentare a descoperit că suferă de caner.

Allison Farias-Arias, în vârstă de 27 de ani, din Londra, povestește că era într-o perioadă de ascensiune în carieră, atunci când a început să aibă tot mai multe dureri de stomac, potrivit, potrivit Mirror.

„Durerea s-a înrăutățit și am început să mă balonez. Am crezut initial că este vorba despre o intoleranță la lactoză, motiv pentru care am început să îmi schimb alimentația, dar mi-am pierdut și apetitul”, a spus Allison.

Însă femeia a început să fie tot mai palidă și avea stări de somnolență, așa că a decis să meargă la medic. „Am fost la doctor și mi s-a spus că am un chist care trebuie operat imediat”, spune Allison.

După operație, tânăra a fost informată că trebuie să facă chimioterapie, iar abia atunci a aflat că a avut cancer ovarian.

„Mă durea stomacul după trei săptămâni de injecții. Dar trebuia să fac asta pentru că era singura mea șansă”, a mai povestit femeia.

După tratament, Allison a fost informată că s-a vindecat. „Toți erau mult mai fericiți decât mine. Corpul meu era slăbit. Mi-a luat o vreme să mă reîntorc la normal”.

