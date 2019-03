O tânără a refuzat chimioterapia pentru a deveni mamă. Lista cu ultimele ei dorințe

Facebook.com

Peste 1000 de oameni au donat aproape 20.000 de lire sterline pentru ca o tânără mamă, diagnosticată cu cancer cervical, să-și poată duce la îndeplinire ultimele dorințe.

Abbie Colvin avea 19 ani când a fost diagnosticată cu cancer, în urmă cu 2 ani și vrea să profite de orice clipă, deși medicii i-au spus că ar putea să nu mai apuce un Crăciun.

Tânăra mamă visează să devină doctor, ea fiind studentă la Universitatea din Manchester, deși are grijă de bebelușul ei de un an și este diagnosticată cu cancer de 2 ani, scrie The Mirror.

Rudele tinerei au creat un cont pe gofundme, prin care oamenii sunt îndemnați să o ajute pe tânără să-și îndeplinească dorințele de pe “The Bucket list”.

Potrivit acestei liste, Abbie își dorește să se căsătorească, să fie domnișoară de onoare la nunta surorii sale, să vadă Aurora Boreală, să învețe să patineze, să facă skydiving, să înoate cu rechinii sau să vadă piramidele.

Tânăra a refuzat tratamentul pentru a deveni mamă

Povestea lui Abbie este cu adevărat impresionantă. Tânăra de doar 19 ani a decis să-și întârzie tratamentul pentru cancer, după ce a descoperit că este însărcinată.

Ea a început tratamentul cu chimiorapie abia după nașterea lui Oscar, în decembrie 2017, însă rudele spun că boala s-a răspândit în tot organismul și că fata ar putea să nu mai apuce încă un Crăciun.

"Cei din jurul ei poate o văd cum se luptă să ridice brațul, slăbit din cauza chimioterapiei, îi văd capul chel după ce și-a pierdut părul, cum a slăbit și cum i se face rău atunci când mănâncă. Însă, nu mulți o văd cum își ține capul sus și cum spiritul ei este mai puternic decât vă puteți imagina. Ea continuă să lupte pentru micuțul ei și cred cu tărie că asta este ceea ce o ține în viață acum", sunt cuvintele înduioșătoare scrise de sora pe pagina de pe gofundme.

