Băiat de 14 ani, ucis cu sălbăticie în fața școlii, chiar sub ochii mamei sale

Băiatul a fost înjunghiat în fața școlii gimnaziale Sir Winston Churchill, au anunțat autoritățile locale, fără să menționeze motivul pentru care mama sa se afla în zonă.

Mama copilului nu a fost rănită în atac.

„A fost martora unui lucru teribil. Este distrusă”, a declarat Steve Bereziuk, detectiv în cadrul poliției din Ontario.

Trei persoane au fost arestate în urma incidentului, iar autoritățile continuă căutările pentru alți doi suspecți. Cel puțin unul dintre suspecți este minor, a spus Bereziuk.

Autoritățile consideră că exista o relație între suspecți și victimă, dar nu a oferit mai multe detalii.

„Este extrem de îngrijorător pentru persoane de această vârstă”, a spus Bereziuk.

A 14 y/o & 18 y/o now charged with 1st degree murder-accused of stabbing 14 y/o student outside Sir Winston Churchill Secondary in Hamilton. Boy murdered right in front of his mom. Other students watched on/recorded attack on cellphones. Police have video/using as evidence pic.twitter.com/McnuWvQV14