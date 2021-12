Ce preț au icrele negre și cum le consumăm în noaptea dintre ani

Noaptea de Revelion se va sărbători mereu cu mese îmbelșugate și mâncăruri sofisticate, iar salata de icre este un preparat savuros nelipsit din meniul de sărbătoare.

În ultima perioadă a crescut și consumul de icre negre. Restaurantele le-au inclus în meniuri, iar bistrourile de profil au pregătit porții pe care le livrează clienților.

Dintodeauna, caviarul a reprezentat un simbol al rafinamentului și al luxului culinar. Cele mai apreciate icre negre sunt extrase de la patru tipuri de sturion: morunul, nisetrul, cega și păstruga. În ultima perioadă, însă, și icrele roșii de somon sunt căutate.

Cei mai mulți producători de caviar sunt în Rusia și Iran, iar Franța se numără printre principalii furnizori de caviar obținut în crescătorie. Și în România, în special în zona Dobrogei, există o serie de producători români de icre. Un caviar de calitate este mai puțin sărat, iar specialiștii spun că nivelul optim de sare este între trei și cinci la sută.

În plus, gustul la caviar este mult mai puternic decât cel al icrelor care se bat cu ulei, de aici și diferențele de preț. Icrele roșii pot ajunge până la o mie de lei kilogramul, în timp ce icrele negre depășesc și 5.000 de lei pentru un kilogram.

Radu Dumitrescu, MasterChef: ”Icrele negre, caviarul negru sau roșu nu se bat. Se mănâncă pe puțină pâine, unt, un pahar de șampanie și te simți țar rus pentru o noapte. Consumul de icre îți dă o altă atitudine, am mâncat niște icre mișto, am băut un pahar de ceva bun, am un alt tonus, mă simt mult mai bine. Nici nu trebuie mâncat mult. O cuțiută de 50 de grame eu cred că îți ajunge pe parcursul sărbătorilor de la Crăciun până după Anul Nou, pentru că rezistă la rece.”

Gabriela Nechilciuc, manager bistro: ”Acestea sunt niște icre negre. O caserolă poate să ajungă la 250 de lei, sunt foarte bune calitativ, sunt din sturion rusesc. Acesta este tot caviar, sunt icrele negre de nisetru siberian, ele sunt destul de căutate și destul de bune.”

Mulți preferă și icrele de știucă, însă sunt din ce în ce mai rare. Pescarii preferă să lase știuca să se înmulțească.

Matei Datcu, manager păstrăvărie: ”Icra de știucă este cu bob mare până în primăvară, când o să depună. Acum fiind și cald, icra crește. Are bobul mult mai mare, sunt gustoase și de aici și pofta aceasta de a mânca icre de știucă.”

Pe de altă parte, icrele nu sunt doar extrem de gustoase, ci și sănătoase. Sunt bogate în Omega 6, au vitaminele D și A și ajută la îmbunătățirea vederii și a ritmului cardiac.