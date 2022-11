Conserva cu „urme de urs”, de vânzare într-un magazin din Secuime. De ce nu poate ANPC să retragă excrementele de pe piață

Conserva cu „urme de urs” este la vânzare într-un magazin din România. În Secuime, excrementele de urs au fost puse la conservă, iar produsul nu poate fi oprit de la comercializare pentru că... nu este de mâncare.

Conserva cu „urme de urs” are 30 de grame de conținut, iar firma producătoare garantează că excrementele animalului sălbatic sunt autentic-secuiești, arată Profit.ro.

Eticheta de pe conservă arată faptul că produsul conține 100% excremente de urs brun transilvănean, „fără gluten, fără conservanți, vegan”, iar nedeschis, își păstrează calitatea pe termen nelimitat. În schimb, după deschidere, trebuie „folosit” în termen de 22 de ore.

Șeful OPC explică însă că produsul nu poate fi retras de la comercializare, deoarece pe etichetă scrie că nu este destinat consumului de către oameni. „Se vinde la noi în județ, am găsit la Târgu Secuiesc, într-un bar care are franciza celor de la Lixid Project, cei care fac berea Csíki Sör și chipsurile cu aceeași denumire. Am înțeles că e un fel de suvenir, nu au putut să ne dea o explicație” a declarat comisarul-șef adjunct al OPC Covasna, Mircea Diacon, pentru WeRadio, arată sursa citată.

Plastilina cu excremente de urs

Și ca lucrurile să fie și mai ciudate, iar conserva să semene cu altele asemenea ei, dar care sunt alimente, are și un termen de valabilitate, inutil. Excrementele ursului pot fi folosite și ca o plastilină, mai afirmă producătorii pe etichetă.

„Se dă și un termen de valabilitate, care e aiurea, nu înțeleg la ce să dai termen de valabilitate dacă nu este produs alimentar. Traducerea nu este completă, se afirmă acolo că este produs secuiesc, produs în Székelyföld și că se poate lucra cu el, se poate lua în mână și mula ca o plastilină, așa mi s-a explicat. Te-ai putea juca cu el, într-un fel, dar nu știu dacă e în regulă, ce se întâmplă dacă un copil se joacă cu el și îl bagă în gură?”, a declarat mai spus comisarul-șef adjunct al OPC Covasna.

Eticheta are un avertisment, prin care se explică faptul că produsul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. „Eu am rămas perplex când am văzut conserva, are 30 de grame, e o bucățică mică înăuntru, e ușoară, dar nu mi-a venit să cred. Dacă are avertismentul, nu avem ce să facem, nu este produs comestibil, se pare că ar fi suvenir”, a mai spus comisarul-șef OPC, pentru sursa citată.

Sursa: profit.ro Dată publicare: 29-11-2022 19:08