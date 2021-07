Metoda folosită de Primăria din Tel Aviv pentru a-i prinde pe proprietarii de câini care nu strâng excrementele animalelor

Se schimbă regulile pentru proprietarii de câini din Tel Aviv. Autorităţile le-au cerut să se prezinte la primărie cu mostre din ADN-ul animalului de companie.

Astfel speră să rezolve problema excrementelor canine de pe străzile oraşului.

Prin măsura anunțată, primaria din Tel Aviv speră să îi identifice mai usor pe locuitorii care au câini si nu strâng excrementele lasate in urma de animale atunci cand sunt scoase la plimbare.

Eytan Schwartz, purtător de cuvânt primăria din Tel Aviv: "Cu ajutorul noii tehnologii vom colecta ADN-ul a 40.000 de câini și, apoi, dacă găsim fecale pe trotuar, cu un test foarte simplu vom obține o precizie de 100% și vom putea identifica ale cui sunt acele excremente de câine și, prin urmare, îi vom putea trimite automat amenda proprietarului acelui animal şi sperăm ca astfel nu vom mai avea această problemă."

În prezent, amenda pentru un asemenea comportament este de aproximativ două sute de dolari.

In Tel Aviv este una dintre cele mai mari rate de deţinere de câini. In mai bine de 40 de mii de locuinţe gasim acesti prieteni necuvantatori. Adică fiecare al 11-lea rezident are un patruped. Potrivit autorităţilor, în jur de 500 de kilograme de excremente sunt adunate lunar de pe străzile orașului.