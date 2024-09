Conferința Globală IAA „Creativity4Better” adaugă un nume important pe lista de star speakers din acest an

Cu o carieră remarcabilă și o viziune care a redefinit industria creativă, Greg Hoffman este pregătit să fascineze audiența cu cele mai valoroase insight-uri desprinse din tema conferinței de anul acesta – „Reaching for Creative Leadership” – aducând cu el o viziune care a redefinit standardele creative la nivel global.

Cu peste 27 de ani de experiență în roluri de leadership în marketing, design și inovație la NIKE, Greg Hoffman a fost una dintre forțele responsabile pentru propulsarea brandului spre succes. A condus echipele care au modelat viitorului storytelling-ului și experiențelor consumatorilor pentru brand și a coordonat comunicarea și experiențele de brand NIKE în timp ce compania și-a consolidat poziția ca unul dintre cei mai importanți storytellers ai timpurilor noastre și un lider în inovarea experiențelor de brand digitale și fizice.

Contribuțiile pe care Greg Hoffman le-a adus marketingului și designului în această perioadă au fost recunoscute și în 2015, când Fast Company l-a numit unul dintre „Cei mai creativi oameni din business”, dovedind încă o dată că Greg nu doar urmărește tendințele, ci le și creează. El a fost, de asemenea, recunoscut pentru leadershipul său transformator în industrie prin listele anuale ale Business Insider „50 cei mai inovatori CMOs” și AdAge „Power Players”.

Sub conducerea lui Greg, NIKE a abordat teme de egalitate, sustenabilitate și empowerment prin sport în unele dintre cele mai importante comunicări ale brandului. Această direcție a fost influențată, în parte, de rolul său în cadrul NIKE Black Employee Network Advisory Board și de calitatea de membru al NIKE Foundation Board of Trustees.

Greg continuă să adauge valoare industriei creative și este în prezent fondator și director al Modern Arena, prin intermediul căruia consiliază branduri Fortune 1000, startup-uri și organizații non-profit cu privire la construirea unui brand puternic, creșterea businessului și impactul social. De asemenea, Greg face parte din consiliile consultative ale brandurilor Bo.world, Heritage Gear, Cheeze, Inc., The Everyday Co. și AO-Air și este membru al consiliului Summit Impact, ramura filantropică a Summit Series.

În plus, este Branding instructor la Lundquist College of Business din cadrul Universității din Oregon și Innovation Chair al Consiliului de administrație din cadrul Colegiului de artă și design din Minneapolis.

Într-o lume în care inovația schimbă regulile jocului zi de zi, Conferința Globală „Creativity4Better” urmează să devină epicentrul celor mai interesante idei și să ofere participanților ocazia de a fi surprinși, provocați și inspirați de discursurile unora dintre cele mai strălucite minți din industrie.

Astfel, în această toamnă, întreaga comunitate creativă este așteptată să se alăture celui mai mare eveniment din Europa dedicat creativității în business, pe 20 noiembrie, la Face Convention Center, într-un format unic care îmbină divertismentul cu învățarea. Biletele pot fi achiziționate online la www.creativity4better.com.

Conferința globală IAA „Creativity4Better” 2024 se bucură de sprijinul partenerilor săi: Kaufland, Raiffeisen Bank – Presenting Partners; Coca-Cola, Ploom, P&G, Google – Gold Partners; Mastercard, Dacia, Stella Artois – Partners. Food experience by Tazz.

Parteneri media: RTL – Partener international; Radio Guerrilla, ProTV, IQ Ads, Phoenix Media, Euromedia, Profit.ro, Pagina de media, Progresiv, Wall-street.ro, 9AM, Kudika, Garbo, avocat.net, Universal Solutions.

Supporting Partners: Kubis Interactive, Golin, Starcom, Skepsis, Oveit, Godmother.

Despre IAA România

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award - pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: