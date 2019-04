CIA și-a făcut cont de Instagram. Prima postare a Agenției americane

Agenția Centrală de Informații a SUA și-a creat propriul cont de Instagram și a publicat o primă fotografie.

În imagine apare un birou care ar putea fi al unui ofițer de informații, pe care sunt așezate câteva cărți, o agendă și inscripția "Top Secret" pe un dosar. Pe scaunul din fața biroului de lucru este o perucă și o insignă.

”I spy with my little eye”, este mesajul care însoțește poza.

Peste 56.000 de persoane s-au abonat deja la acest cont. CIA nu s-a abonat la nimeni.

