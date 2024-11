Primii fulgi de nea în masivul Postăvaru. Turiștii entuziasmați s-au bucurat de zăpadă. Reacția unei femei din Filipine

Însă, dincolo de bucuria primilor fulgi, este și un semn clar că sezonul de schi ar putea începe curând. Ninsoarea căzută în masivul Postăvaru i-a entuziasmat pe cei mici. Chiar dacă la prânz erau 5 grade, stratul de zăpadă a rezistat cu succes.

Cerul senin și peisajul spectaculos i-au cucerit pe turiștii care au urcat la peste 1700 de metri.

Femeie: „Am și nimerit o zi însorită, soare, clar, senin. Peisajul, nu mai vorbim, e feeric. Poze peste poze, fără poze nu se poate, am mers și la terasă."

Femeie: „A venit sezonul și am zis să venim, în sfârșit, să ne bucurăm, chiar dacă nu e foarte multă zăpadă. Din Drobeta-Turnu Severin am venit”.

Gina, din Filipine, a mărturisit emoționată că a văzut zăpadă pentru prima dată în viața ei.

Gina, turistă din Filipine: „E copleșitor! Am lacrimi în ochi când văd zăpada adevărată. Am atins-o, am simțit-o și am zis: 'E adevărată!”.

Așa cum era de așteptat, unitățile de cazare sunt pline. O noapte la un hotel de patru stele costă și 740 de lei pentru o familie cu un copil, cu mic dejun inclus și acces la SPA.

Gabriel Roșca, reprezentantul unui hotel: „Avem un grad de ocupare de 100%, am avut în acest weekend. Sunt și turiști care își prelungesc sejurul ca a nins? Avem cereri, foarte des se întâmplă să primim prelungirea sejurului."

Pe de altă parte, în ultimele zile, administratorii domeniului schiabil au pornit și instalațiile de producere a zăpezii din partea superioară a masivului. Temperaturile scăzute au permis acest lucru.

Femeie: „Am urcat special pentru zăpadă. Așteptăm sezonul de schi."

Cu toate astea, nu a fost anunțată încă data oficială pentru deschiderea sezonului de schi.

