Ceremonie cu fast în noaptea de Înviere, la Constanța. IPS Teodosie va aduce Lumina Sfântă de pe mare

Deja cunoscut pentru practicile sale ieșite din comun, IPS Teodosie și-a făcut un obicei ca, în fiecare an, să țină o slujbă mai puțin obișnuită în Noaptea de Înviere.

După ce va „aduce” de pe mare Lumina Sfântă, Teodosie va porni într-o procesiune până în Parcul Catedralei, unde lumina va fi împărţită credincioşilor.

Arhiepiscopul Tomisului a organizat, marţi, o conferinţă de presă, în care și-a anunțat planurile de anul acesta în ceea ce privește slujba de Înviere.

”Iată, ne pregătim de cea mai mare sărbătoare creştină. Învierea Domnului este sărbătoarea sărbătorilor, este bucuria cea mai mare. La Învierea Domnului Lumina copleşeşte întunericul şi viaţa învinge moartea. De aceea, în fiecare an, această sărbătoare se înnoieşte şi trăirile sunt specifice fiecărui an, fiecare generaţie se bucură de această sărbătoare. Avem oameni noi în fiecare an, copiii care cresc şi înţeleg rolul acestei sărbători, sărbătoarea a fost pregătită ca în fiecare an de o perioadă de şapte săptămâni, şase săptămâni de post şi Săptămâna Patimilor. Săptămâna Patimilor este cea mai plină de jertfă”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

El a precizat că Lumina Sfântă va fi adusă de pe mare, la Constanţa.

”În fiecare an, Învierea Domnului este ca o sărbătoare nouă pentru că sărbătorile înnoiesc firea noastră, starea noastră de spirit. Fără sărbători noi ne-am învechi. Şi anul acesta ne vine Lumina de la Ierusalim. Va fi adusă şi aici, în fiecare eparhie. Şi, iată, noi vom veni cu Lumina pe mare, ca în fiecare an din ultimii ani, şi o vom aduce în Parcul Catedralei şi acolo vom împărţi Lumina astfel încât atunci când vom da binecuvântarea pentru slujba Învierii de dimineaţă va fi ora 12 noaptea sau ora 00.00, atunci vom începe propriu-zis cântarea Hristos a Înviat!”, a mai transmis Arhiepiscopul Tomisului, conform news.ro.

Printre altele, IPS Teodosie le-a urat credincioşilor să aibă o masă binecuvântată de Paşti.

”Vă salut pe toţi credincioşii cu cel mai frumos şi sfânt şi cel mai puternic şi cel mai adevărat salut. Este salutul la care nu se mai poate adăuga ceva. Când spunem «Hristos a Înviat» înţelegem că ne-am împlinit, că în Hristos ne împlinim şi noi, Hristos a Înviat ca şi noi să înviem. Vă doresc să staţi la masă de Paşti şi în toată Săptămâna Luminată, să aveţi ouă pe masă şi pască, să vă uraţi unii altora părinţii la copii, naşii la fini, finii la părinţi, finii la naşi, rudeniile unii altora să vă uraţi să aveţi o sărbătoare trăită, simţită, plină de bucurie şi nicio urmă de tristeţe să nu rămână nici pe chipul, nici în sufletul fiecăruia dintre noi. Sărbători cu Lumină, cu bucurie, cu dragoste şi cu împlinirea fiecăruia căci sărbătoarea însemnează comuniunea cu Dumnezeu. Când îl avem pe Dumnezeu toate sunt depline şi nimic nu ne lipseşte. Hristos a Înviat! La mulţi ani! Masă binecuvântată de Paşti şi viaţa să o simţiţi că a triumfat şi că răul a fost biruit. Amin!”, a mai afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

