Celebra Minerva s-a angajat la BNR: N-o să mai am dreptul să ies pe sticlă

“Numele meu real este Gabriela Dima. Sunt un Vărsător cu ascendentul în Capricorn și asta explică zilele mele de recluziune când stau și scriu, și citesc. (…) La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast", a povestit Minerva în podcastul lui Damian Drăghici.

Ea a menționat că face astrologie de la 14 ani.

Pentru prima dată, Gabriela Dima a povestit cum a făcut primul pas către ezoterism.

"Demersul meu către astrologie o să fi se pară ciudat. Mama își făcea stagiatura la ORL. Aveam vreo cinci ani, când băiatul bulibașei de la Sântana a făcut un abces de planșeu și putea să moară. Mama a stat vreo trei zile să îl îngrijească. Soția bulibașei era în portul tradițional, dar avea o pipă de argint. Și o vedem că scoate ceva din sân și începea. (...) Primisem de la bulibașă o pereche de cărți țigănești. Am ținut la cărțile alea.... Demersul meu către exoterie a început prin banalul citit în cărți", a povestit ea.

Informația despre agajarea Minervei la BNR a fost confirmată de reprezentanții instituției pentru Hotnews, care au precizat că Gabriela Dima se lucrează la departamentul de mentenanță al Băncii Naționale.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 11-08-2022 20:15