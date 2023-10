Cel mai mare festival de fitness organizat în aer liber. Mii de bucureșteni au făcut mișcare în parcul Herăstrău

Au fost convinși să facă mișcare chiar și cei de pe margine. Mii de bucureșteni au venit în parcul Herăstrău să facă mișcare. Au avut la dispoziție peste 100 de biciclete, saltele, băncuțe și greutăți, dar și antrenori care i-au îndrumat și care le-au forțat limitele.

Au putut să participe la diferite clase care în mod normal se țin în sălile de sport, iar unii nu au știut ce să aleagă.

Sportiv: „La yoga de dimineața. Mai urmează clase de body combat, functional training, cycling. O să încercam pe la toate. Prefer sportul în aer liber. E ok și în sală. Acum mai profităm de soare".

Sportiv: „La mine abia începe. Am o serie întreagă de activități. Abia aștept. Am mâncat ce nu trebuia, dar acum am venit să dau jos totul".

Sportiv: „Cred că o să fiu un pic zombie la final de zi, dar merită”.

R: Ai calculat câte calorii ai consumat?

Sportiv: „În jur de 800 de calorii și ziua nu s-a sfârșit!".

În joc au intrat și cei de pe margine, chiar dacă nu erau echipați. A fost organizată o zonă de mișcare și pentru copii.

Horațiu Dumitrescu, reprezentant companie fitness: „Un stil de viață sănătos nu înseamnă doar a mânca atent, ci a și a face mișcare la fel de atent. În aer liber cu atât mai mult daca se întâmplă - valorificarea oxigenului pur atunci când facem mișcare este un adevărat beneficiu și eficientizează performanțele fiecărui individ în parte".

Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică doar 11,6% dintre românii de peste 15 ani fac săptămânal sport.

07-10-2023 19:55