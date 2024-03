Cel mai iubit animal din Germania, teckel-ul, ”câinele bursuc”, ar putea fi ținta unei legi care provoacă mare îngrijorare

Iar teckelii, cu piciorușele lor scurte și coloana vertebrală alungită, sunt principalii vizați.

Iubitorii de animale au lansat o petiție prin care cer schimbarea legii.

În Saxonia, toată lumea iubește teckelii. „Câinele bursuc”, așa cum se mai numește această rasă, a fost inițial crescut în Germania pentru vânătoare, ceea ce face ca picioarele sale mai scurte să fie utile pentru săpat.

Localnic: ”Pentru mine, e pe primul loc. Am un teckel de 30 de ani și nu-mi pot imagina viața fără el! Dacă e nevoie, îl puteți pune și în interiorul gecii pentru a vă ține de cald.”

Dar există o problemă. Autoritățile germane vor să schimbe legea privind bunăstarea animalelor. Și să interzică reproducerea exemplarelor cu anumite anomalii ale sistemului osos sau malformații dentare. Printre rasele vulnerabile în fața bolilor se numără și cățelușii Teckel.

Henning Wilts, medic veterinar: "Pot să sufere de hernie de disc, care poate fi cauzată de disproporția dintre picioarele scurte și coloana vertebrală relativ lungă."

Și alte rase de câini ar putea fi afectate de noua lege, cum ar fi Beagle, buldogii englezi sau pudelii de talie mică.

Drept urmare, Clubul canin german a lansat o petiție pentru a salva câinii.

Leif Kopernik, membru al asociației clubului canin german "Pentru că teckelul este o rasă sănătoasă și nu are probleme. Asta înseamnă că legea are o abordare greșită. Ar fi mai bine să se ia în considerare cât de grave sunt efectele simptomelor dezvoltate de sistemul osos, în loc să spună că, doar pentru că un câine are picioare scurte, ar trebui interzis."

Până acum s-au strâns peste 12.000 de semnături.

