Cea mai mare pasăre zburătoare din lume a revenit în România. De ce dispăruse în anii '90

Dispărută acum trei decenii de la noi din țară, dropia, cea mai grea pasăre care se poate înălța în zbor, s-a întors în România.

Într-o localitate din Bihor a fost descoperit un cuib al acestei păsări, în care erau și trei ouă. Pentru ornitologi este dovada clară că dropia a început din nou să cuibărească pe câmpurile noastre.

Cuibul cu trei ouă de dropie a fost descoperit întâmplător în Salonta, județul Bihor, de un student la medicină veterinară.

Băiatul își ajuta familia la erbicidarea unui câmp când pasărea de stepă, considerată dispărută în România după anii '90, i-a sărit în cale.

Neluțu Matiu, student: „Am trecut de două ori prin preajma cuibului. La a doua trecere am văzut pasărea zburând și în momentul acela mi-am dat seama că e o dropie. Am oprit instalația de erbicidat. Am văzut ouăle."

Ornitologii sunt de părere că este prima dată când un cuib al păsării cu penajul galben-ruginiu, capul și gâtul sur este consemnat în România în ultimele decenii.

Descoperirea confirmă observațiile din ultimii ani, care vorbeau de existența în zona Salonta a aproape 50 de exemplare de dropii.

Ioan Matiu, fermier: „În zonă s-au observat dropii în zbor. Stoluri, probabil mai mari, de 10-20 de dropii am văzut și eu, mai ales în ultimii ani. Se pare că se înmulțesc."

Nagy Attila, ornitolog Asociația Grupul Milvus: „Deși am avut mai multe semne care ne-au indicat această chestie, că dropia cuibărește la Salonta, dar n-am avut dovezi atât de concrete. E important să știe toată lumea că dropia cuibărește la noi. Păsările se află și la noi și în țara vecină, în Ungaria. Până la urmă, este ultima populație din țară și, dacă se pierde, categoric dispare și specia."

Dropia este considerată specie vulnerabilă și apare pe o listă roșie a păsărilor amenințate cu dispariția la nivel global. În multe țări este protejată prin lege. În România, mecanizarea agriculturii, iernile reci și lăcomia vânătorilor au dus la dispariția ei.

Dropia este cea mai mare pasăre zburătoare din lume, mai grea chiar decât lebedele și pelicanii. Masculii pot ajunge până la 20 de kilograme.

Marton Venczel, biolog Muzeul Țării Crișurilor: „Reapariția acestei specii reprezintă o importanță majoră. Poate că se va stabiliza acolo o populație importantă de dropii."

Acum două luni autoritățile din România și Ungaria au semnat un proiect prin care proprietarii de terenuri să primească bani ca să protejeze dropiile. Suma acordată este de până la 150 de euro pe hectar.