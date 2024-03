Cea mai mare afină din lume a fost culeasă într-o fermă din Australia. Ce greutate are | VIDEO

Boabele care au bătut recordul au măsurat 39,31 milimetri, în diametru, aproximativ aceeași dimensiune ca o minge de tenis de masă. Aceasta a fost cultivată în Corindi, New South Wales, Australia, de către personalul de la cultivatorul de afine Costa Group, pe 13 noiembrie, scrie CNN.

Fructul provine din soiul Eterna, despre care horticultorul senior Brad Hocking a declarat că este cunoscut pentru mărimea mare a fructelor, textura crocantă și durata lungă de păstrare, potrivit unui comunicat al companiei publicat marți.

„Eterna, ca soi, are o aromă cu adevărat grozavă și fructe constant mari. Când am cules-o pe aceasta, mai erau probabil în jur de 20 de fructe de mărime similară", a spus Hocking.

New record: Heaviest blueberry - 20.40 g (0.71 oz) grown by Brad Hocking, Jessica Scalzo and Marie-France Courtois in New South Wales, Australia ???? pic.twitter.com/UOEZ7F1zb0