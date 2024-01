Ce trebuie să știi despre ceaiul de frunze de zmeur - proprietăți, beneficii, contraindicații

Ceaiul din frunze de zmeur este o infuzie de plante medicinale mai puțin cunoscută, însă cu proprietăți unice pentru sănătate. În mod tradițional, acesta a fost utilizat timp de secole cu scopul de a pregăti femeile însărcinate pentru naștere. Totuși, studiile sunt încă limitate.

Descoperă care sunt beneficiile potențiale ale ceaiului de frunze de zmeur, cum se prepară și când este contraindicat.

Ceaiul de zmeur - proprietăți

Rubus idaeus folium sau frunzele de zmeur sunt bogate în substanțe active, cum ar fi:

Antioxidanți (flavonoide, acid elagic, taninuri) care au abilitatea de a reduce stresul oxidativ asociat cu îmbătrânirea și bolile cronice, având proprietăți anticarcinogenice, hepatoprotective, cardioprotective și antiinflamatorii;

Vitamine și minerale în cantități mici - calciu, magneziu, zinc, vitaminele E și C.

Așa cum prezintă cercetarea „Biophysical effects, safety and efficacy of raspberry leaf use in pregnancy: a systematic integrative review” (Rebekah Bowman și colaboratorii), ceaiul din frunze de zmeur este folosit frecvent pe perioada sarcinii, pentru a tonifica și întări uterul. Acesta ar putea favoriza contracțiile și preveni hemoragiile în timpul nașterii și se consumă începând cu al treilea trimestru. Deși ceaiul de zmeur a fost utilizat timp de sute de ani în acest scop, autorii atrag atenția că dovezile științifice de calitate lipsesc.

Cum prepari ceaiul din frunze de zmeur: Pentru a obține o cană de ceai, ai nevoie de o linguriță cu vârf de frunze uscate și mărunțite. Infuzează-le în apă fierbinte timp de minim 15-20 de minute, pentru a te bucura de beneficiile substanțelor active din compoziția plantei.

1-3 căni de ceai de frunze de zmeur pe zi reprezintă doza potrivită, recomandată de specialiști.

Beneficiile ceaiului de zmeur

Ceaiul de zmeur consumat regulat poate avea următoarele efecte:

Facilitarea travaliului și nașterii

Așa cum descrie Healthline, administrarea ceaiului de zmeur în al treilea trimestru de sarcină poate ajuta la:

Reducerea duratei travaliului – rezultatele studiului „Raspberry leaf in pregnancy: its safety and efficacy in labor” (M. Simpson și colaboratorii) au arătat că tabletele cu frunze de zmeur au redus etapa a doua a travaliului cu 9,59 minute;

Scăderea riscului de complicații și intervenții la naștere – potrivit cercetării de mai sus, femeile care și-au administrat suplimentul cu frunze de zmeur în ultimele 8 săptămâni de sarcină au avut o rată de naștere asistată cu forceps mai redusă cu aproximativ 11%;

Reducerea sângerărilor postpartum – cercetarea „Uterotonic Plants and their Bioactive Constituents” descrie faptul că plantele cu proprietăți uterotonice pot scădea sângerările după naștere.

Aceeași sursă menționează, însă, că rezultatele acestor studii nu sunt relevante din punct de vedere statistic. Deși ceaiul din frunze de zmeur are potențial în ceea ce privește facilitarea nașterii, sunt necesare mai multe cercetări pentru a putea trage concluzii. Este indicat să ceri sfatul medicului înainte de a începe să consumi ceai de zmeur.

Scăderea stresului oxidativ

Taninurile, flavonoidele și alți antioxidanți din compoziția frunzelor de zmeur au capacitatea de a scădea stresul oxidativ, prezintă Medical News Today. Acești compuși luptă împotriva radicalilor liberi responsabili de deteriorarea celulelor și instalarea unor boli, cum ar fi cele cardiovasculare sau cancerul. Prin urmare, consumul regulat de ceai din frunze de zmeur ar putea contribui la reducerea riscului de a dezvolta aceste patologii.

Nu uita, însă, că majoritatea produselor vegetale sunt bogate în antioxidanți (cum ar fi alte plante medicinale, ierburile aromatice, fructele, legumele). De asemenea, alimentația sanogenă și stilul de viață echilibrat sunt esențiale pentru menținerea stării de sănătate. Ceaiul de zmeur și alte produse naturiste nu pot anula efectele negative ale unei diete dezechilibrate.

Reducerea simptomelor lichenului plan oral

Lichenul plan oral este o afecțiune cronică inflamatorie care afectează mucoasa gurii, fiind caracterizată de leziuni dureroase și ulcerații (răni deschise). E. Russel Vickers și Karen L. Woodcock au arătat, în studiul „Raspberry Leaf Herbal Extract Significantly Reduces

Pain and Inflammation in Oral Lichen Planus Patients – A

Case Series Analysis”, că extractul de frunze de zmeur contribuie la reducerea durerilor și ulcerelor. Nu se știe, însă, dacă ceaiul de frunze de zmeur este la fel de eficient.

Alte beneficii posibile

Potrivit European Medicines Agency, frunzele de zmeur mai pot fi utilizate și pentru ameliorarea următoarelor condiții medicale:

Inflamația ușoară a gâtului și cavității bucale;

Crampele minore din timpul menstruației;

Diareea ușoară.

De asemenea, ceaiul de frunze de zmeur poate ameliora unele simptome ale sindromului premenstrual, cum ar fi greața, crampele și diareea.

Ceaiul de zmeur - precauții și contraindicații

Este important de știut că administrarea de ceai de zmeur în sarcină se poate asocia cu unele riscuri și efecte adverse. Potrivit lucrării „Raspberry Leaf and Hypoglycemia in Gestational Diabetes Mellitus”, a fost raportat un caz de hipoglicemie după consumul acestui tip de ceai, la o pacientă diagnosticată cu diabet gestațional (diabet zaharat prezent în timpul sarcinii).

În cazul anumitor persoane, acest ceai poate avea efect laxativ, cauzând diaree.

Așa cum prezintă Medical News Today, nu se recomandă consumul de ceai de frunze de zmeur femeilor însărcinate care:

Au sarcină multiplă (cum ar fi gemeni);

Prezintă complicații în timpul sarcinii, cum ar fi tensiune arterială ridicată;

Au istoric de travaliu prematur;

Prezintă sângerări vaginale în al doilea trimestru de sarcină;

Au istoric medical familial sau personal de cancer de sân sau ovarian, endometrioză sau fibrom uterin;

Au experimentat în trecut un travaliu de 3 ore sau mai scurt;

Au avut nașteri prin cezariană sau sunt programate pentru acest tip de naștere;

Fătul se află în prezentație pelviană (cu fesele sau picioarele primele).

Conform aceleiași surse, este contraindicată administrarea ceaiului de frunze de zmeur înainte de al treilea trimestru de sarcină. De asemenea, acesta nu este recomandat copiilor.

Oprește imediat consumul de ceai de frunze de zmeur, dacă experimentezi contracții Braxton-Hicks puternice.

Atenție! Orice produs naturist poate interacționa cu medicamentele. Dacă te afli sub medicație cronică, discută cu medicul tău înainte de a începe să utilizezi un supliment alimentar.

Prin urmare, ceaiul din frunze de zmeur poate avea o serie de beneficii importante asupra organismului. Este indicat, însă, să ceri sfatul specialistului cu privire la orice produs naturist pe care vrei să-l utilizezi.

