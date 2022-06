Un vlogger spaniol care a umilit un cerșetor român cu biscuiți cu pastă de dinți va merge la închisoare

Decizia Curții Supreme a confirmat sentința dată de o instanță din Barcelona lui Kanghua Ren, cunoscut sub numele de ReSet.

YouTuber-ul a fost condamnat în 2019 pentru infracțiune împotriva integrității morale în urma filmulețului pe care l-a postat, potrivit El Pais.

YouTuber, #ReSet, is facing jail time after he filled #Oreos with toothpaste and gave them to a homeless man as a prank. pic.twitter.com/UWVL4Vanlv