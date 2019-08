Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 5 ani chiar în prima zi de școală. Reacția șocantă a mamei

O fotografie cu o fetiță în vârstă de 5 ani, din prima sa zi de școală, s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Mama copilului i-a făcut micuței o poză înainte și după ce s-a întors de la școală.

Jullian Falconer, din Scoția, a mers să își ia fetița, după prima zi din noul an școlar, însă a fost șocată când a văzut în ce stare era copilul.

Înainte să plece la școală, Lucie purta o uniformă călcată și era aranjată până la cel mai mic detaliu, însă când s-a întors, fetița avea părul răvășit, iar uniforma sa era șifonată, având un aspect neîngrijit, potrivit Fox News.

Orele petrecute în clasă par să fi avut un adevărat efect asupra fetiței, care părea epuizată.

„Lucie este ca orice copil. Când m-am dus să o iau de la școală și am văzut cum arată, am fost uluită. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și mi-a spus că doar s-a jucat cu prietenii ei”, a povestit Jullian.

Atunci, mama lui Lucie i-a făcut o fotografie acesteia, iar imaginile au fost publicate pe Facebook, unde s-au viralizat rapid.

