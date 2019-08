Ce i-a cerut șeful unei tinere de 21 de ani: „Am fost șocată”

Fata a povestit pe Reddit că a rămas șocată de solicitarea șefului ei, care i-a spus că părul de pe picioare reprezintă o „problemă de igienă”, informează The Sun.

Astfel, tânăra a mărturisit că nu s-a confruntat niciodată cu o astfel de problemă.

„Sunt o fată de 21 de ani. Simt că trebuie să zic lucrul ăsta despre mine, pentru că ăsta e primul lucru de care sunt întrebată când lumea află că nu îmi epilez picioarele. Sunt heteorsexuală, foarte feminină și nu îmi place să îmi pierd timpul sau banii pentru a-mi epila picioarele. Mai mult, nici măcar nu am mult păr. Mă epilez doar când mă întâlnesc cu vreun bărbat și în prezent sunt cu un cineva de trei ani și nu-l interesează că nu mă epilez pe picioare”, a scris tânăra în postare.

