Marguerite a fost evacuată din apartamentul său la sfârșitul lunii octombrie, după ce acumulase restanțe la chirie pentru 11 luni din 2025. Acum, femeia regretă decizia luată, relatează Ouest France.

Locuia cu chirie în acel apartament de 17 ani și își acuza proprietarul că nu efectuează reparațiile care îi reveneau acestuia. Până și înlocuirea unui boiler care avea scurgeri de apă devenise o problemă, a povestit femeia pentru publicația L'Alsace.

Ce a decis instanța

În încercarea de a-l determina pe proprietar să intervină, Marguerite a decis să nu mai plătească chiria, convinsă că are dreptul să procedeze astfel. „Am crezut că va lua măsuri”, a recunoscut ea.

Proprietarul a ales însă să se adreseze instanței. În urma procesului, femeia a fost obligată să achite sumele restante și să elibereze locuința. Conflictul era cu atât mai tensionat cu cât proprietarul intenționa să vândă apartamentul. Acesta îi propusese chiar lui Marguerite să îl cumpere, însă prețul cerut i s-a părut „exorbitant”.

Ulterior, un asistent social i-a prezentat o soluție de cazare, pe care femeia a refuzat-o din cauza costurilor. În prezent, octogenara locuiește la fiul său.

„Cea mai mare greșeală pe care o poți face într-un conflict cu proprietarul este să nu plătești chiria. Este cea mai gravă greșeală pe care o poate face un chiriaș”, a avertizat avocatul femeii.