Ce este Last Name și First Name. Cum le deosebești și ce trebuie să completezi în câmpurile specifice

Completarea corectă a formularelor și a documentelor personale este esențială pentru a evita confuziile și erorile administrative.

Unele companii îți vor cere CV-ul în limba engleză, altfel nu îl vor lua în considerare. Fie că vrei să completezi un formular pe un site, aplici pentru o viză sau îți faci CV-ul, te vei lega adesea de termeni precum „Last Name” și „First Name”. Ce este Last Name și First Name? Înțelegerea corectă a acestor termeni este esențială ca să eviți confuziile, mai ales în documentele oficiale. Iată ce înseamnă acești termeni, cum se deosebesc și cum ar trebui completate câmpurile corespunzătoare.

Ce este First Name

Termenul „first name” se referă la prenumele unei persoane, adică numele care apare înaintea numelui de familie în structura completă a numelui. În multe culturi, numele mic, așa cum se numește în limba română, este utilizat pentru a individualiza persoana într-un context mai personal și informal. De exemplu, în numele „Luca Mihai Ionescu”, „Luca Mihai” este „first name”.

Exemplu: Dacă te numești Elena Maria Popescu, „Elena Maria” este first name. În multe culturi, inclusiv în România, este frecvent să ai două sau chiar mai multe prenume, dar ordinea și structura pot varia. De exemplu, în țările vorbitoare de limba spaniolă, este obișnuit ca persoanele să aibă mai multe prenume, adesea mai mult de două.

În unele contexte, prenumele pot include nume care reflectă tradiții familiale, religioase sau culturale. În România, există numele mic, dar poate exista și un nume de botez, care este cel ales de nași în momentul botezului. Indiferent de context, acestea sunt „first name” sau nume mici, adică prenumele.

Ce este Last Name

„Last name” se referă la numele de familie sau la numele care este transmis de obicei din generație în generație și folosit pentru a marca apartenența familială. În structura completă a numelui, last name apare, de obicei, la sfârșit. De exemplu, în numele „Luca Mihai Ionescu”, „Ionescu” este last name.

Exemplu: În cazul numelui complet Elena Maria Popescu, „Popescu” este last name. Acest nume indică apartenența la o familie și este adesea moștenit de la părinți sau, după caz, de la soț. În cultura occidentală, last name este utilizat în contexte oficiale și formale. De exemplu, atunci când completezi un CV sau un formular de înscriere, last name este folosit pentru a identifica clar individul în raport cu familia sa.

Numele de familie poate avea diverse origini, în funcție de cultură. Numele de familie este modificat în funcție de căsătorie sau alte schimbări legale și este dat mai departe pe cale paternă.

Ce înseamnă Middle Name

În multe culturi, „middle name” se referă la numele „din mijloc” care apare între prenume și numele de familie. Acest nume poate avea semnificații speciale, adesea fiind numele ales de nași la botez, cum e în cazul culturii noastre sau poate fi un nume de sfânt, cum adesea e întâlnit în România. De exemplu, în numele „Luca Mihai Alexandru Ionescu”, „Alexandru” este middle name.

Exemplu: Dacă numele tău complet este Elena Maria Ioana Popescu, „Ioana” este middle name. În multe culturi, middle name poate reprezenta un omagiu adus unui membru al familiei sau poate reflecta tradiții culturale. De exemplu, în Statele Unite, middle name poate fi folosit pentru a onora strămoșii sau pentru a include un nume de familie suplimentar. În alte cazuri, middle name poate fi pur și simplu un nume adițional, fără o semnificație specială.

Dacă nu ai un middle name, câmpul corespunzător de pe formulare poate rămâne necompletat. Este important să știi despre acest middle name atunci când completezi documentele, pentru a evita confuzia.

Asemănări și deosebiri între First Name și Last Name

Atât „first name” cât și „last name” sunt esențiale pentru identificarea unei persoane, dar îndeplinesc roluri diferite.

First name, adică prenumele, este de obicei utilizat într-un context informal și personal. Le vorbești pe numele mic prietenilor și cunoștințelor.

Last name, pe de altă parte, semnifică apartenența familială și este frecvent utilizat în contexte oficiale și formale. La facultate sau într-un interviu, se va folosi numele de familie sau numele întreg, fiind un context formal.

Exemplu: Într-un formular de înscriere pentru o competiție internațională, dacă numele complet al unei persoane este Maria Elena Popescu, „Maria Elena” reprezintă first name, iar „Popescu” este last name. Dacă formularul include și „Middle Name”, iar persoana are un astfel de nume, acesta va fi completat între prenume și numele de familie.

În cultura occidentală, ordinea standard este first name urmat de middle name, apoi last name. De exemplu, în Statele Unite și majoritatea țărilor europene, ordinea corectă ar fi „First Name Middle Name Last Name”. Acest format te va ajuta să îți dai seama de cum ar trebui să completezi orice formular sau act oficial.

Cum să le memorezi ușor

Pentru a evita confuzia în completarea formularelor internaționale, reține că first name este numele care apare prima dată în structura completă a numelui și este cel mai frecvent utilizat într-un context informal. Last name este numele care apare la final și reflectă apartenența familială.

Exemplu: Dacă completezi un formular internațional care solicită „First Name” și „Last Name”, completează first name cu prenumele tău (de exemplu, „Alexandra”), iar last name cu numele de familie (de exemplu, „Munteanu”). Dacă formularul include și „Middle Name”, completează-l cu numele din mijloc, dacă ai unul (de exemplu, „Elena”).

Este important să fii atent la ordinea și structura numelui atunci când completezi documentele. Într-un context formal, cum ar fi completarea unui formular de aplicare pentru un viză sau un document oficial, respectarea acestei ordini este esențială pentru a evita întârzieri sau probleme în procesarea documentului.

Dacă vrei să reții mai rapid, poți să te gândești la last name drept nume de familie și să îl reții ca atare. Îți va fi mai ușor să îți dai seama că last name este numele de familie și apoi prin eliminare îți dai seama că first name este prenumele.

Să înțelegi corect termenii „first name” și „last name” este foarte important pentru completarea corectă a formularelor și documentelor. Acestea sunt elemente care nu doar că te identifică, dar poate preveni și situații jenante, mai ales în vorbirea directă, precum în cazul unui interviu. First name și last name sunt fundamentale pentru a știi să te prezinți în societate, la interviuri și să completezi corect anumite acte importante.

Când completezi aceste câmpuri, verifică încă o dată la final acuratețea pentru a evita problemele legate de identificare și procesare a documentelor.

